https://ria.ru/20251126/bolgariya-2057845879.html
В Болгарии начались протесты из-за принятия закона о бюджете
В Болгарии начались протесты из-за принятия закона о бюджете - РИА Новости, 26.11.2025
В Болгарии начались протесты из-за принятия закона о бюджете
Протест, организованный партией "Продолжаем перемены", проходит в болгарской Софии на фоне принятия закона о бюджете, передает агентство БТА. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T21:51:00+03:00
2025-11-26T21:51:00+03:00
2025-11-26T21:51:00+03:00
в мире
софия (город)
болгария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020180605_0:325:3061:2047_1920x0_80_0_0_6bc5fd7ef1e1f54fc9c428a5eff03baf.jpg
https://ria.ru/20251119/bolgariya-2056017354.html
софия (город)
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020180605_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_b92411d8bf87658a53a163ba60ef114d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, софия (город), болгария
В мире, София (город), Болгария
В Болгарии начались протесты из-за принятия закона о бюджете
БТА: в Болгарии идут протесты на фоне принятия закона о бюджете