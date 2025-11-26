Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии начались протесты из-за принятия закона о бюджете - РИА Новости, 26.11.2025
21:51 26.11.2025
В Болгарии начались протесты из-за принятия закона о бюджете
В Болгарии начались протесты из-за принятия закона о бюджете - РИА Новости, 26.11.2025
В Болгарии начались протесты из-за принятия закона о бюджете
Протест, организованный партией "Продолжаем перемены", проходит в болгарской Софии на фоне принятия закона о бюджете, передает агентство БТА. РИА Новости, 26.11.2025
в мире, софия (город), болгария
В мире, София (город), Болгария
В Болгарии начались протесты из-за принятия закона о бюджете

БТА: в Болгарии идут протесты на фоне принятия закона о бюджете

© AP Photo / Valentina Petrova
Участники протеста в Софии, Болгария
© AP Photo / Valentina Petrova
Участники протеста в Софии, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Протест, организованный партией "Продолжаем перемены", проходит в болгарской Софии на фоне принятия закона о бюджете, передает агентство БТА.
"Протест, организованный партией "Продолжаем перемены" против принятия бюджета, в среду заблокировал движение на площади, известной как "Треугольник власти" (в Софии - ред.)", - пишет агентство.
Отмечается, что люди собрались перед зданием парламента, чтобы вместе наблюдать за заседанием комитета по бюджету и финансам. В районе усилено присутствие полиции.
По данным агентства, на повестке заседания комитета в среду стояло голосование во втором чтении по проектам бюджетов фонда общественного социального страхования и национального фонда здравоохранения.
София, Болгария
В Болгарии отказались обсуждать референдум по еврозоне
19 ноября, 14:33
19 ноября, 14:33
 
