В России оценили возможность блокировки мессенджера WhatsApp

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин считает вопросом времени блокировку мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), который, по его словам, игнорирует законы РФ и угрожает ее безопасности.

"Когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка - лишь вопрос времени", - написал Немкин в своем Telegram-канале

Парламентарий указал, что в 2025 году в 3,5 раза увеличилось количество атак на пользователей WhatsApp . По его словам, был зафиксирован взлом тысяч аккаунтов, кража данных, а также были обнаружены "клоны" аккаунтов, через которые мошенники выманивают деньги у людей.

"И все это - на фоне регулярных сбоев и дыр в безопасности, которые компания даже не пытается исправлять", - подчеркнул он.