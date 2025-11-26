Рейтинг@Mail.ru
В России оценили возможность блокировки мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 26.11.2025
22:24 26.11.2025
В России оценили возможность блокировки мессенджера WhatsApp
В России оценили возможность блокировки мессенджера WhatsApp
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин считает вопросом времени блокировку мессенджера WhatsApp...
технологии, россия, антон немкин (депутат), whatsapp inc., общество, госдума рф
Технологии, Россия, Антон Немкин (депутат), WhatsApp Inc., Общество, Госдума РФ
В России оценили возможность блокировки мессенджера WhatsApp

Депутат Немкин считает вопросом времени блокировку мессенджера WhatsApp в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин считает вопросом времени блокировку мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), который, по его словам, игнорирует законы РФ и угрожает ее безопасности.
"Когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка - лишь вопрос времени", - написал Немкин в своем Telegram-канале.
Парламентарий указал, что в 2025 году в 3,5 раза увеличилось количество атак на пользователей WhatsApp. По его словам, был зафиксирован взлом тысяч аккаунтов, кража данных, а также были обнаружены "клоны" аккаунтов, через которые мошенники выманивают деньги у людей.
"И все это - на фоне регулярных сбоев и дыр в безопасности, которые компания даже не пытается исправлять", - подчеркнул он.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
