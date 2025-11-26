Рейтинг@Mail.ru
Архангельский малый бизнес сможет перейти на специальный налоговый режим - РИА Новости, 26.11.2025
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
13:12 26.11.2025 (обновлено: 19:15 26.11.2025)
Архангельский малый бизнес сможет перейти на специальный налоговый режим
Архангельский малый бизнес сможет перейти на специальный налоговый режим - РИА Новости, 26.11.2025
Архангельский малый бизнес сможет перейти на специальный налоговый режим
Малый бизнес Архангельской области с годовым доходом до 60 миллионов рублей и численностью предприятия до 5 человек сможет с 1 января 2026 года перейти на... РИА Новости, 26.11.2025
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
архангельская область
архангельская область, александр цыбульский, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Архангельская область, Архангельская область, Александр Цыбульский, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Архангельский малый бизнес сможет перейти на специальный налоговый режим

Малый бизнес Архангельской области перейдет на АУСН с 2026 года

АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноя – РИА Новости. Малый бизнес Архангельской области с годовым доходом до 60 миллионов рублей и численностью предприятия до 5 человек сможет с 1 января 2026 года перейти на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), освобождающую от уплаты ряда налогов, сообщила пресс-служба областного собрания депутатов.
Для поддержки малого бизнеса с 1 января 2026 года в Архангельской области введут специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Соответствующий законопроект инициирован губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и поддержан депутатами Архангельского областного собрания в двух чтениях.
"Мы получили большое количество обращений от представителей бизнес-сообщества и вместе с региональным правительством приняли решение о запуске этого налогового режима в Архангельской области. Считаем, что это позволит удержать на плаву малый бизнес на территории региона. В этом нас поддерживает и налоговая служба", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
Как пояснили в собрании, при выборе спецрежима организации и индивидуальные предприниматели с годовым доходом до 60 миллионов рублей и с численностью работников до 5 человек освобождаются от уплаты страховых взносов за себя и сотрудников (за исключением взносов на травматизм) и расчета налога – за них это сделают налоговые службы.
Благодаря сокращению затрат на страховые взносы (сегодня в среднем они составляют порядка 30% от зарплат), на ведение отчетов и сдачу деклараций, предприниматели смогут направить сэкономленные средства на развитие.
"При переходе на новый режим предприниматель должен выбрать, какую ставку применять – 8% с доходов или 20% с доходов за вычетом расходов. Также предусмотрен минимальный налог в размере 3% от доходов. Его платят в одном из случаев: когда расходы превысили доходы, доход равен нулю или налог, рассчитанный по ставке 20%, оказался меньше минимального налога", - пояснили в собрании.
При применении АУСН организации будут освобождены от уплаты налога на прибыль и НДС (при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав), на имущество (за исключением налога с кадастровой стоимости), а индивидуальные предприниматели – от уплаты НДС (при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав), НДФЛ (за исключением налога с дивидендов, доходов и в качестве налогового агента по НДФЛ), на имущество физических лиц (за исключением личной недвижимости, которая используется в бизнесе и входит в региональный перечень административно-деловых и торговых центров).
"Законопроект позволит поддержать малый бизнес. В настоящее время под условия специального налогового режима подпадают более 24 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций, выбор – за ними", – отметил заместитель председателя комитета по вопросам бюджета, экономики, финансовой и налоговой политике Дмитрий Гвоздев.
При этом совмещать АУСН с другими налоговыми режимами нельзя. На АУСН не могут работать страховщики, негосударственные и пенсионные фонды, микрофинансовые организации, крестьянские фермерские хозяйства, производители подакцизных товаров и ряд других категорий.
Эксперимент по внедрению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" проводится с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года включительно.
Архангельская область, Александр Цыбульский, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
 
 
Заголовок открываемого материала