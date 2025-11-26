Рейтинг@Mail.ru
Путина в резиденции "Ынтымак Ордо" встретили киргизские богатыри - РИА Новости, 26.11.2025
10:01 26.11.2025 (обновлено: 10:07 26.11.2025)
Путина в резиденции "Ынтымак Ордо" встретили киргизские богатыри
Путина в резиденции "Ынтымак Ордо" встретили киргизские богатыри
Президента России Владимира Путина в правительственной резиденции "Ынтымак Ордо" (Дворец единства) в Бишкеке встретили почетный караул и киргизские богатыри,... РИА Новости, 26.11.2025
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
в мире
киргизия
киргизия, владимир путин, садыр жапаров, в мире
Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, В мире
Путина в резиденции "Ынтымак Ордо" встретили киргизские богатыри

БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Президента России Владимира Путина в правительственной резиденции "Ынтымак Ордо" (Дворец единства) в Бишкеке встретили почетный караул и киргизские богатыри, передает корреспондент РИА Новости.
Путин прибыл в Киргизию накануне. В среду в "Ынтымак Ордо" начались официальные мероприятия госвизита президента.
Для церемонии официальной встречи Путина и президента республики Садыра Жапарова у Дворца единства была застелена красная ковровая дорожка, вдоль нее выстроился почетный караул и киргизские воины, облаченные в исторические костюмы богатырей.
Путин прибыл на переговоры с Жапаровым
КиргизияВладимир ПутинСадыр ЖапаровВ мире
 
 
