https://ria.ru/20251126/bishkek-2057601365.html
Путина в резиденции "Ынтымак Ордо" встретили киргизские богатыри
Путина в резиденции "Ынтымак Ордо" встретили киргизские богатыри - РИА Новости, 26.11.2025
Путина в резиденции "Ынтымак Ордо" встретили киргизские богатыри
Президента России Владимира Путина в правительственной резиденции "Ынтымак Ордо" (Дворец единства) в Бишкеке встретили почетный караул и киргизские богатыри,... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:01:00+03:00
2025-11-26T10:01:00+03:00
2025-11-26T10:07:00+03:00
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057622837_0:89:3127:1849_1920x0_80_0_0_da6091cdac9304ca92249ac18d245c20.jpg
https://ria.ru/20251126/putin-2057599059.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057622837_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_215cc2b0f558b5750d7a0876304cc8a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, владимир путин, садыр жапаров, в мире
Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, В мире
Путина в резиденции "Ынтымак Ордо" встретили киргизские богатыри
Путина в резиденции "Ынтымак Ордо" встретили караул и киргизские богатыри