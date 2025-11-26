Рейтинг@Mail.ru
Часть билетов на "Щелкунчик" в Большом театре продадут через аукцион - РИА Новости, 26.11.2025
12:14 26.11.2025
Часть билетов на "Щелкунчик" в Большом театре продадут через аукцион
Часть билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре будет продаваться через аукцион, сообщили в пресс-службе театра.
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Часть билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре будет продаваться через аукцион, сообщили в пресс-службе театра.
"Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик", часть билетов на декабрьские спектакли будет доступна к приобретению на аукционе", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Самый дешевый билет на балет "Щелкунчик" в Москве обойдется в 500 рублей
12 ноября, 04:50
