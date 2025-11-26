https://ria.ru/20251126/bilety-2057658432.html
Часть билетов на "Щелкунчик" в Большом театре продадут через аукцион
Часть билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре будет продаваться через аукцион, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 26.11.2025
