Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда Большой театр откроет продажу билетов на "Щелкунчика" - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:09 26.11.2025 (обновлено: 12:39 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/bilety-2057656061.html
Стало известно, когда Большой театр откроет продажу билетов на "Щелкунчика"
Стало известно, когда Большой театр откроет продажу билетов на "Щелкунчика" - РИА Новости, 26.11.2025
Стало известно, когда Большой театр откроет продажу билетов на "Щелкунчика"
Продажа билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре стартует 2 декабря. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:09:00+03:00
2025-11-26T12:39:00+03:00
культура
россия
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766769093_181:327:2227:1478_1920x0_80_0_0_e4553c35bc2ed4d84cc47f7c7c78e49a.jpg
https://ria.ru/20251030/teatr-2051682146.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766769093_270:203:2133:1600_1920x0_80_0_0_7c74d88c1a1193b8e7b5f0a6be1ca8ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, большой театр
Культура, Россия, Большой театр
Стало известно, когда Большой театр откроет продажу билетов на "Щелкунчика"

Большой театр откроет продажу билетов на "Щелкунчика" 2 декабря, в 10:00 мск

© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрСцена из спектакля "Щелкунчик"
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
Сцена из спектакля "Щелкунчик". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Продажа билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре стартует 2 декабря.
"Второго декабря, в 10:00 по московскому времени, Большой театр России откроет продажу билетов на главную зимнюю сказку", — говорится в Telegram-канале театра.
Там предупредили, что в этом году в кассе билетов не будет — купить их можно только на официальном сайте Большого. Причем большая часть будет продаваться через аукцион.
В декабре Большой театр покажет 18 представлений "Щелкунчика", а в январе — еще 15.
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Большом театре рассказали о порядке продажи билетов на "Щелкунчика"
30 октября, 03:09
 
КультураРоссияБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала