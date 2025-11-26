США и Белоруссия обсуждают освобождение заключенных, пишет Reuters

В начале ноября Трамп объявил о выдвижении юриста Джона Коула на должность специального посланника в Белоруссии, а также отметил, что Соединенные Штаты работают над освобождением еще 50 заключенных в Белоруссии.

Второго июля 2024 года президент Белоруссии анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. С тех пор глава государства неоднократно принимал решения о помиловании людей, совершивших в том числе преступления экстремистской направленности, раскаявшихся и обратившихся с просьбой о помиловании. Также ряд заключенных были освобождены в результате белорусско-американских переговоров.