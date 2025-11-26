США и Белоруссия обсуждают освобождение заключенных, пишет Reuters

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа и власти Белоруссии обсуждают возможность скорого освобождения Минском не менее 100 заключенных, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника.
"Администрация Трампа и Белоруссия обсуждают возможное скорое освобождение Минском по меньшей мере 100 политических заключенных", - говорится в материале агентства.
Президент Литвы прокомментировал освобождение белорусских заключенных
11 сентября, 14:45
Рейтер добавляет, что неясно, когда и какие заключенные будут освобождены. Отмечается, что одну из ключевых ролей в переговорах Минска и Вашингтона играет специальный посланник американского президента в Белоруссии Джон Коул.
Ссылаясь на американских чиновников, агентство также утверждает, что эта инициатива является частью более всеобъемлющей долгосрочной стратегии США по снижению российского влияния на Белоруссию.
"США готовы к дополнительному взаимодействию с Белоруссией, способствующему продвижению американских интересов, и продолжат усилия по освобождению политических заключенных в Белоруссии", - приводит Рейтер слова представителя госдепартамента США.
В начале ноября Трамп объявил о выдвижении юриста Джона Коула на должность специального посланника в Белоруссии, а также отметил, что Соединенные Штаты работают над освобождением еще 50 заключенных в Белоруссии.
После переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпосланника президента США Кита Келлога 21 июня стало известно, что белорусский президент помиловал 14 человек по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Среди помилованных - в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе супруг кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской Сергей, которого осудили на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений.
Второго июля 2024 года президент Белоруссии анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. С тех пор глава государства неоднократно принимал решения о помиловании людей, совершивших в том числе преступления экстремистской направленности, раскаявшихся и обратившихся с просьбой о помиловании. Также ряд заключенных были освобождены в результате белорусско-американских переговоров.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявили, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, и оттуда ведут свою деятельность.