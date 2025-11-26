https://ria.ru/20251126/belgiya-2057573214.html
Италия встала на сторону Бельгии в вопросе активов России, заявил Франкен
Италия встала на сторону Бельгии в вопросе активов России, заявил Франкен - РИА Новости, 26.11.2025
Италия встала на сторону Бельгии в вопросе активов России, заявил Франкен
Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы Банка России для кредита Украине без гарантий ЕС и смогла склонить на свою сторону Италию, заявил... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T04:26:00+03:00
2025-11-26T04:26:00+03:00
2025-11-26T12:58:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
тео франкен
евросоюз
еврокомиссия
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_0:125:3225:1939_1920x0_80_0_0_bff4114dc157d4a85f203a79860c1630.jpg
https://ria.ru/20251126/britanija-2057563899.html
https://ria.ru/20251125/zaharova-2057437168.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_9ca0ca2c17384020cc47518f5eb6354a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, бельгия, тео франкен, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Тео Франкен, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
Италия встала на сторону Бельгии в вопросе активов России, заявил Франкен
Министр Франкен: Италия встала на сторону Бельгии в вопросе активов России
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — РИА Новости.
Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы Банка России для кредита Украине без гарантий ЕС и смогла склонить на свою сторону Италию, заявил в соцсети X
глава Минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен.
"Мое послание: Бельгия не будет их (Российские активы. — Прим. ред.) изымать и передавать Украине без европейских гарантий против судебных исков и обязательств по возврату средств. Мы продолжаем поддерживать Украину, но в этом досье мы не позволим себя склонить. Слишком много подводных камней. Теперь это понимают и в Италии", — сказал он по итогам визита в Рим
.
Ситуация с российскими активами
После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии
на использование российских активов.
Речь идет о 140 миллиардах евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Премьер-министр Бельгии
Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии от стран ЕС
для реализации плана Еврокомиссии
.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.