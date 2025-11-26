У комика Батрутдинова хотят изъять недвижимость в Москве

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы 18 декабря рассмотрит иск столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова в целях комплексного развития столицы, сообщили РИА Новости в суде.

"Департамент городского имущества города Москвы просит Бабушкинский районный суд изъять имущество Тимура Батрутдинова в целях комплексного развитии столицы. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря 2025 года", — сообщили в суде.

В иске, поданном сразу к нескольким ответчикам, среди которых указан и артист Батрутдинов, департамент просит изъять для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории. Суд отказался конкретизировать, о какой недвижимости идет речь.