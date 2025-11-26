https://ria.ru/20251126/batrutdinov-2057700711.html
У комика Батрутдинова хотят изъять недвижимость в Москве
У комика Батрутдинова хотят изъять недвижимость в Москве - РИА Новости, 26.11.2025
У комика Батрутдинова хотят изъять недвижимость в Москве
Бабушкинский суд Москвы 18 декабря рассмотрит иск столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова в целях... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:47:00+03:00
2025-11-26T13:47:00+03:00
2025-11-26T15:52:00+03:00
москва
строительство
тимур батрутдинов
департамент городского имущества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154997/20/1549972033_0:0:2834:1595_1920x0_80_0_0_cc168f3886208e2bbd8a39c0eb33e055.jpg
https://realty.ria.ru/20230119/buzova-1846014613.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154997/20/1549972033_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7fd735f4b6014cef1c5f677a95761020.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, строительство, тимур батрутдинов, департамент городского имущества
Москва, Строительство, Тимур Батрутдинов, Департамент городского имущества
У комика Батрутдинова хотят изъять недвижимость в Москве
ДГИ Москвы попросил суд изъять у комика Тимура Батрутдинова недвижимость
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы 18 декабря рассмотрит иск столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова в целях комплексного развития столицы, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Департамент городского имущества города Москвы просит Бабушкинский районный суд изъять имущество Тимура Батрутдинова в целях комплексного развитии столицы. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря 2025 года", — сообщили в суде.
В иске, поданном сразу к нескольким ответчикам, среди которых указан и артист Батрутдинов, департамент просит изъять для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории. Суд отказался конкретизировать, о какой недвижимости идет речь.