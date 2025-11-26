Рейтинг@Mail.ru
У комика Батрутдинова хотят изъять недвижимость в Москве - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 26.11.2025 (обновлено: 15:52 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/batrutdinov-2057700711.html
У комика Батрутдинова хотят изъять недвижимость в Москве
У комика Батрутдинова хотят изъять недвижимость в Москве - РИА Новости, 26.11.2025
У комика Батрутдинова хотят изъять недвижимость в Москве
Бабушкинский суд Москвы 18 декабря рассмотрит иск столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова в целях... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:47:00+03:00
2025-11-26T15:52:00+03:00
москва
строительство
тимур батрутдинов
департамент городского имущества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154997/20/1549972033_0:0:2834:1595_1920x0_80_0_0_cc168f3886208e2bbd8a39c0eb33e055.jpg
https://realty.ria.ru/20230119/buzova-1846014613.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154997/20/1549972033_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7fd735f4b6014cef1c5f677a95761020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, строительство, тимур батрутдинов, департамент городского имущества
Москва, Строительство, Тимур Батрутдинов, Департамент городского имущества
У комика Батрутдинова хотят изъять недвижимость в Москве

ДГИ Москвы попросил суд изъять у комика Тимура Батрутдинова недвижимость

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкКомик Тимур Батрутдинов
Комик Тимур Батрутдинов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Комик Тимур Батрутдинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы 18 декабря рассмотрит иск столичного департамента городского имущества об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова в целях комплексного развития столицы, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Департамент городского имущества города Москвы просит Бабушкинский районный суд изъять имущество Тимура Батрутдинова в целях комплексного развитии столицы. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря 2025 года", — сообщили в суде.

В иске, поданном сразу к нескольким ответчикам, среди которых указан и артист Батрутдинов, департамент просит изъять для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории. Суд отказался конкретизировать, о какой недвижимости идет речь.
Певица Ольга Бузова во время выступления на концерте Вот она я! - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Приставы взыскивают с Бузовой долг в 43,5 тысячи рублей за коммуналку
19 января 2023, 16:23
 
МоскваСтроительствоТимур БатрутдиновДепартамент городского имущества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала