Экипаж затонувшего в Хургаде батискафа не имел разрешений для работы

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Члены экипажа затонувшего в Хургаде батискафа, на борту которого погибли россияне, не имели морских лицензий, необходимых для работы на таких объектах, а их число на момент отправки судна превышало установленные требования, выяснило РИА Новости.

В них указаны показания ряда египетских чиновников и других ответственных лиц, которые так или иначе имели отношение к утонувшему судну. "Компания "Синдбад" и ее владельцы в нарушение трудового соглашения и лицензии на подлодку, допустили до управления других членов экипажа, число которых превышало допустимое. Также ни у кого из членов экипажа не было морских лицензий", - говорится в показаниях одного из них.