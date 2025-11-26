https://ria.ru/20251126/batiskaf-2057578354.html
Экипаж затонувшего в Хургаде батискафа не имел разрешений для работы
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Члены экипажа затонувшего в Хургаде батискафа, на борту которого погибли россияне, не имели морских лицензий, необходимых для работы на таких объектах, а их число на момент отправки судна превышало установленные требования, выяснило РИА Новости.
В них указаны показания ряда египетских чиновников и других ответственных лиц, которые так или иначе имели отношение к утонувшему судну. "Компания "Синдбад" и ее владельцы в нарушение трудового соглашения и лицензии на подлодку, допустили до управления других членов экипажа, число которых превышало допустимое. Также ни у кого из членов экипажа не было морских лицензий", - говорится в показаниях одного из них.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России
, потерпел крушение около побережья Хургады
27 марта. В результате инцидента погибли семь россиян.
В генконсульстве РФ в Хургаде сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии. Судебное заседание, на котором могут огласить решение по этому делу, должно пройти 26 ноября в Хургаде.