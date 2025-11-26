Дабл-дабл Дончича помог "Лейкерсу" обыграть "Клипперс" в матче НБА

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счетом 135:118 (37:38, 32:28, 29:27, 37:25) в пользу "Лейкерс", в составе которых 43 очка набрал Лука Дончич, ставший самым результативным игроком матча. Также он оформил дабл-дабл, записав в свой актив 13 результативных передач. У "Клипперс" больше всех очков набрал Джеймс Харден (29). Его одноклубник Ивица Зубац также сделал дабл-дабл (10 очков + 10 подборов).
26 ноября 2025 • начало в 07:00
Завершен
"Лейкерс" (13 побед, 4 поражения) занимают третье место в таблице Западной конференции, где "Клипперс" (5 побед, 13 поражений) располагаются на 12-й строчке.
Результаты других матчей:
"Вашингтон Уизардс" - "Атланта Хокс" - 132:113 (45:23, 32:32, 34:23, 21:35);
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Орландо Мэджик" - 103:144 (35:35, 25:51, 23:35, 20:23).
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, Демин набрал 9 очков
25 ноября, 07:22