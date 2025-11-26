Рейтинг@Mail.ru
Немецкая мебельная компания с 100-летней историей объявила о банкротстве
02:32 26.11.2025
Немецкая мебельная компания с 100-летней историей объявила о банкротстве
Немецкая мебельная компания с 100-летней историей объявила о банкротстве
Немецкая мебельная компания König+Neurath, отпраздновавшая недавно свой 100-летний юбилей, объявила о банкротстве. РИА Новости, 26.11.2025
в мире
франкфурт-на-майне
берлин (город)
мюнхен
франкфурт-на-майне
берлин (город)
мюнхен
в мире, франкфурт-на-майне, берлин (город), мюнхен
В мире, Франкфурт-на-Майне, Берлин (город), Мюнхен
Немецкая мебельная компания с 100-летней историей объявила о банкротстве

Немецкая мебельная компания König+Neurath объявила о банкротстве

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Немецкая мебельная компания König+Neurath, отпраздновавшая недавно свой 100-летний юбилей, объявила о банкротстве.
"Компания König+Neurath AG подала в суд Франкфурта-на-Майне заявление о введении процедуры самоуправления (особая форма банкротства - ред.) с целью реструктуризации предприятия и обеспечения его конкурентоспособности в будущем", - сообщается на официальном сайте компании.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Почти все немецкие города оказались на грани банкротства, сообщили СМИ
Вчера, 01:02
Уточняется, что компания продолжит самостоятельно вести свою деятельность под надзором так называемых управляющих.
Как пишет отраслевой портал Möbelmarkt.de, персонал König+Neurath, насчитывающий около 830 сотрудников, был проинформирован о предстоящем банкротстве компании.
Отмечается, что немецкая мебельная отрасль переживает тяжелый кризис с 2024 года.
Основанная в 1925 году компания König+Neurath производит офисную мебель, в том числе по индивидуальным заказам, и считается одной из старейших в отрасли. Помимо производственного предприятия в Карбене, она располагает выставочными залами в Берлине, Мюнхене, Амстердаме, Лондоне, Париже, Вене и других городах.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Немецкий поставщик автокомплектующих собирается сократить рабочие места
Вчера, 07:07
 
В миреФранкфурт-на-МайнеБерлин (город)Мюнхен
 
 
