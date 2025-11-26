Немецкая мебельная компания с 100-летней историей объявила о банкротстве

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Немецкая мебельная компания König+Neurath, отпраздновавшая недавно свой 100-летний юбилей, объявила о банкротстве.

"Компания König+Neurath AG подала в суд Франкфурта-на-Майне заявление о введении процедуры самоуправления (особая форма банкротства - ред.) с целью реструктуризации предприятия и обеспечения его конкурентоспособности в будущем", - сообщается на официальном сайте компании.

Уточняется, что компания продолжит самостоятельно вести свою деятельность под надзором так называемых управляющих.

Как пишет отраслевой портал Möbelmarkt.de, персонал König+Neurath, насчитывающий около 830 сотрудников, был проинформирован о предстоящем банкротстве компании.

Отмечается, что немецкая мебельная отрасль переживает тяжелый кризис с 2024 года.