Немецкая мебельная компания с 100-летней историей объявила о банкротстве

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Немецкая мебельная компания König+Neurath, отпраздновавшая недавно свой 100-летний юбилей, объявила о банкротстве.
"Компания König+Neurath AG подала в суд Франкфурта-на-Майне
заявление о введении процедуры самоуправления (особая форма банкротства - ред.) с целью реструктуризации предприятия и обеспечения его конкурентоспособности в будущем", - сообщается на официальном сайте компании.
Уточняется, что компания продолжит самостоятельно вести свою деятельность под надзором так называемых управляющих.
Как пишет отраслевой портал Möbelmarkt.de, персонал König+Neurath, насчитывающий около 830 сотрудников, был проинформирован о предстоящем банкротстве компании.
Отмечается, что немецкая мебельная отрасль переживает тяжелый кризис с 2024 года.
Основанная в 1925 году компания König+Neurath производит офисную мебель, в том числе по индивидуальным заказам, и считается одной из старейших в отрасли. Помимо производственного предприятия в Карбене, она располагает выставочными залами в Берлине
, Мюнхене
, Амстердаме
, Лондоне
, Париже
, Вене
и других городах.