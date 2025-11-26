Рейтинг@Mail.ru
Суд в Кемерово вынес приговор участнику банды "Братские" - РИА Новости, 26.11.2025
10:37 26.11.2025
Суд в Кемерово вынес приговор участнику банды "Братские"
Суд в Кемерово вынес приговор участнику банды "Братские"
Кемеровский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима участника банды, участвовавшего в убийстве членов конкурирующей группировки в Иркутской... РИА Новости, 26.11.2025
2025
Суд в Кемерово вынес приговор участнику банды "Братские"

© РИА Новости / Мария Девахина
Статуя богини Фемиды
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Кемеровский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима участника банды, участвовавшего в убийстве членов конкурирующей группировки в Иркутской области, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Кемеровский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Максима Огнева. Государственное обвинение поддержал представитель Генпрокуратуры России. С учетом его мнения Огнев приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении
В Омске женщине вынесли приговор за истязание и избиение восьмилетнего сына
24 ноября, 15:27
24 ноября, 15:27
В суде было установлено, что в мае 2003 года в Усть-Кутском районе Иркутской области Огнев в составе банды "Братские" совершил с применением огнестрельного оружия убийство и покушение на убийство шести участников конкурирующей группировки "Королевские" из-за передела сфер криминального влияния. Огнев с соучастниками расстрелял из автомата по двум автомобилям, в которых находились шесть человек. В результате трое из них погибли.
Банда прекратила свое существование в декабре 2023 года, когда ее активные участники были задержаны и арестованы, а имеющееся на вооружении огнестрельное оружие и взрывные устройства были изъяты из тайников.
Огнев был признан виновным по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), пп. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции по ходатайству прокурора изменил территориальную подсудность уголовного дела и передал его для объективного рассмотрения в Кемеровский областной суд.
В отношении остальных членов банды расследование продолжается.
В Москве суд присяжных рассмотрит дело банды экс-силовиков
11 ноября, 11:00
11 ноября, 11:00
 
ПроисшествияРоссияИркутская областьКемеровский областной судГенеральная прокуратура РФ
 
 
