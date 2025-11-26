Рейтинг@Mail.ru
Билеты на "Щелкунчик" в Большом театре не будут продаваться в кассах
Культура
 
12:11 26.11.2025
Билеты на "Щелкунчик" в Большом театре не будут продаваться в кассах
Билеты на "Щелкунчик" в Большом театре не будут продаваться в кассах
Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре не будут продаваться в кассах, сообщили в пресс-службе театра.
культура
большой театр
балет
москва
москва
большой театр, балет, москва
Культура, Большой театр, Балет, Москва
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре не будут продаваться в кассах, сообщили в пресс-службе театра.
"В этом году билеты на балет "Щелкунчик" П. Чайковского будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра. Обращаем внимание, что в кассах билеты продаваться не будут!" - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
