Обновление автодорог: как туризм становится драйвером экономического роста

Развитая туристическая инфраструктура — мощный драйвер экономического роста регионов. Она обеспечивает новые рабочие места не только в туристическом секторе, но и в строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, пищепроме, способствует развитию малого и среднего бизнеса и привлекает инвестиции. Качественные дороги – один из ключевых факторов, которые туристы учитывают, делая выбор в пользу того или иного места отдыха. По национальному проекту "Инфраструктура для жизни" , который стартовал в этом году, продолжается обновление федеральной и региональной дорожной сети. Подробнее о том, как новое качество дорог развивает внутренний туризм и становится точкой роста для комплексного развития территорий страны, читайте в материале РИА Новости.

Спрос на качественную инфраструктуру

В России отмечается активное развитие внутреннего туризма, в том числе автомобильного – это популярный формат семейных путешествий. Число турпоездок по стране за восемь месяцев 2025 года выросло на 5,4% и достигло 61,7 миллиона, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поэтому обновление автодорог к туристическим достопримечательностям – очень важная задача. В этом году по нацпроекту приводят в порядок более 400 участков туристических маршрутов протяженностью свыше 2 тысяч километров.

"В России с каждым годом растет интерес к внутренним путешествиям. Это связано как с изменением внешнеполитической обстановки, так и с активным развитием инфраструктуры внутри нашей страны, где есть бесчисленное множество интересных и значимых достопримечательностей. Множество туристов круглый год направляются к интересным местам: уникальным памятникам архитектуры, природным заповедникам и живописным ландшафтам. Особое внимание уделяем их доступности", — отметилзампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что развитие качественных дорог к местам туристического осмотра — это путь к увеличению турпотока, созданию новых рабочих мест, поддержке народных промыслов и экономическому развитию регионов в целом.

Ключевыми факторами, влияющими на удовлетворенность россиян автопутешествием, являются качество дорожного покрытия (90%), наличие интересных достопримечательностей (89%) и доступность автозаправок (88%). То есть эти элементы формируют основу положительного туристического опыта и воспринимаются как базовые условия комфортной поездки. Такие данные приводятся в исследовании "Автопутешествия по России", которое проводили АНО "Национальные приоритеты", Минэкономразвития России и Аналитический центр НАФИ в сентябре-октябре 2025 года.

"Мы видим растущий спрос на качественную дорожную инфраструктуру, доступные сервисы и интересные маршруты — и продолжаем активно инвестировать в эти направления, чтобы сделать путешествия по России комфортными, безопасными и вдохновляющими для каждой семьи", — отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Едем в Крым и на Алтай

Например, в Алтайском крае идет поэтапный ремонт региональной трассы Советское – Урожайное – Шульгин Лог. Эта автодорога ведет к заказнику "Лебединый" и незамерзающему Светлому озеру — единственному на Алтае месту зимовки лебедей. В зимний сезон поток автомобилей здесь значительно возрастает. Кроме того, эта дорога связывает села с железнодорожным узлом в Бийске.

За последние годы привели в порядок 12 километров трассы: расширили полотно, укрепили основание, уложили новое асфальтовое покрытие, обустроили обочины, установили знаки и нанесли разметку. В следующем году планируется отремонтировать еще пять километров дороги.

А в Крыму обновили участок дороги Евпатория — порт Мирный — Штормовое протяженностью более трех километров, которая связывает крупный курортный центр с прибрежными населенными пунктами.

Этот маршрут обслуживает не только крупный курортный центр Евпаторию, но и ведет к поселку Штормовое с его песчаными пляжами и лечебными грязями, а также к Южной косе у поселка Мирный и другим селам.

На обновленном участке заменили асфальт, бордюры и тротуарные покрытия. Для повышения безопасности и комфорта автомобилистов и пешеходов обустроили тротуары и обочины, нанесли новую разметку и установили дорожные знаки.

Ликвидация узких мест

В Республике Северная Осетия – Алания реконструировали тоннель на 21-м километре региональной трассы Чикола – Мацута – Комы-Арт — ключевого маршрута к высокогорной Дигории и национальному парку "Алания". Протяженность тоннеля — 126 метров. Ранее его узкие своды не позволяли проехать большим туристическим автобусам – теперь путь для туристов открыт.

На участке уложили трехслойное асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку, установили дорожные знаки. В тоннеле и на подъездах появилось искусственное освещение и защитные галереи от камнепадов.

Трасса ведет к уникальному природному региону, где обитают бурые медведи, рыси, кавказские выдры, эндемичные горностаи и десятки других видов фауны. В Дигорском ущелье расположено восемь турбаз и альпийских лагерей, что делает дорогу стратегически важной для развития внутреннего туризма.

За мечтой – хоть на край света

В Магаданской области завершили ремонт участка дороги Солнечный – Ола. Это часть туристического маршрута "За мечтой на край света". Он начинается от Ольского краеведческого музея и ведет к мысу Нюкля на берегу Охотского моря, известному как "мыс Спящая красавица". Здесь в 1928 году высадилась первая экспедиция геологов, положившая начало освоению Колымы. В память об этом на берегу установлена стела. Трасса также ведет к двум лицензионным участкам рыбной ловли.

В ходе ремонта уложили новый асфальт, укрепили обочины и обустроили парковку с видом на мыс. А для удобства туристов установили информационные указатели с направлениями к достопримечательностям.

По мнению первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Виктора Ходакова, обновленный участок дороги будет способствовать развитию внутреннего туризма, повысит привлекательность региона и создаст условия для комфортного путешествия.

Азовское кольцо

Также развивается новый туристический маршрут "Азовское кольцо", общая протяженность которого почти 1,5 тысячи километров. По информации Росавтодора, он соединит Ростов-на-Дону, Азов, Тамань, Краснодар, Керчь, Феодосию, Симферополь, Джанкой, Мелитополь и Мариуполь.

В направление войдут участки трасс М-4 "Дон", А-291 "Таврида" и Р-280 "Новороссия". Основная цель – расширить дороги в составе кольца. После завершения работ маршрут сможет пропускать в три раза больше машин, сокращая время в пути до моря.

Первый участок уже введен в эксплуатацию – это часть трассы "Новороссия". Теперь от границы Ростовской области до Мариуполя ведет скоростная четырехполосная дорога.

В ближайшие годы на юге продолжится строительство и реконструкция участков сети автомагистралей Джубга – Сочи, Краснодар — Ейск, Краснодар — Кропоткин, обходы Адлера, Тимашевска, станицы Ленинградской и Восточный подъезд к Краснодару, рассказал РИА Новости ведущий специалист кафедры "Мировая экономика" РЭУ имени Г.В. Плеханова, член правления Международного транспортного альянса "Один пояс – один путь" (BRITA) Станислав Мамулат. Также активно реконструируются дороги на исторических территориях.