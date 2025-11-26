Рейтинг@Mail.ru
Обновление автодорог: как туризм становится драйвером экономического роста - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
15:14 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/avtodorogi-2057649195.html
Обновление автодорог: как туризм становится драйвером экономического роста
Обновление автодорог: как туризм становится драйвером экономического роста - РИА Новости, 26.11.2025
Обновление автодорог: как туризм становится драйвером экономического роста
Развитая туристическая инфраструктура — мощный драйвер экономического роста регионов. Она обеспечивает новые рабочие места не только в туристическом секторе, но РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:14:00+03:00
2025-11-26T15:14:00+03:00
твой бизнес
россия
дороги
благоустройство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057713401_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_96e149249e75d96b23b175fefe2c4664.jpg
https://ria.ru/20251125/marshruty-2057428323.html
https://ria.ru/20251015/putin-2048477372.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057713401_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cb1e1836b4cf6a061574997eadbe2ae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дороги, благоустройство
Твой бизнес, Россия, Дороги, Благоустройство

Обновление автодорог: как туризм становится драйвером экономического роста

© Фото : Татьяна РябининаТрасса Солнечный – Ола, Магаданская область
Трасса Солнечный – Ола, Магаданская область - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Татьяна Рябинина
Трасса Солнечный – Ола, Магаданская область
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Развитая туристическая инфраструктура — мощный драйвер экономического роста регионов. Она обеспечивает новые рабочие места не только в туристическом секторе, но и в строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, пищепроме, способствует развитию малого и среднего бизнеса и привлекает инвестиции. Качественные дороги – один из ключевых факторов, которые туристы учитывают, делая выбор в пользу того или иного места отдыха. По национальному проекту "Инфраструктура для жизни", который стартовал в этом году, продолжается обновление федеральной и региональной дорожной сети. Подробнее о том, как новое качество дорог развивает внутренний туризм и становится точкой роста для комплексного развития территорий страны, читайте в материале РИА Новости.
Автодорога Евпатория – порт Мирный – Штормовое - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Дороги для жизни: как преображаются маршруты к малым населенным пунктам
25 ноября, 16:45

Спрос на качественную инфраструктуру

В России отмечается активное развитие внутреннего туризма, в том числе автомобильного – это популярный формат семейных путешествий. Число турпоездок по стране за восемь месяцев 2025 года выросло на 5,4% и достигло 61,7 миллиона, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Поэтому обновление автодорог к туристическим достопримечательностям – очень важная задача. В этом году по нацпроекту приводят в порядок более 400 участков туристических маршрутов протяженностью свыше 2 тысяч километров.
"В России с каждым годом растет интерес к внутренним путешествиям. Это связано как с изменением внешнеполитической обстановки, так и с активным развитием инфраструктуры внутри нашей страны, где есть бесчисленное множество интересных и значимых достопримечательностей. Множество туристов круглый год направляются к интересным местам: уникальным памятникам архитектуры, природным заповедникам и живописным ландшафтам. Особое внимание уделяем их доступности", — отметилзампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
Он подчеркнул, что развитие качественных дорог к местам туристического осмотра — это путь к увеличению турпотока, созданию новых рабочих мест, поддержке народных промыслов и экономическому развитию регионов в целом.
Ключевыми факторами, влияющими на удовлетворенность россиян автопутешествием, являются качество дорожного покрытия (90%), наличие интересных достопримечательностей (89%) и доступность автозаправок (88%). То есть эти элементы формируют основу положительного туристического опыта и воспринимаются как базовые условия комфортной поездки. Такие данные приводятся в исследовании "Автопутешествия по России", которое проводили АНО "Национальные приоритеты", Минэкономразвития России и Аналитический центр НАФИ в сентябре-октябре 2025 года.
"Мы видим растущий спрос на качественную дорожную инфраструктуру, доступные сервисы и интересные маршруты — и продолжаем активно инвестировать в эти направления, чтобы сделать путешествия по России комфортными, безопасными и вдохновляющими для каждой семьи", — отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Едем в Крым и на Алтай

Например, в Алтайском крае идет поэтапный ремонт региональной трассы Советское – Урожайное – Шульгин Лог. Эта автодорога ведет к заказнику "Лебединый" и незамерзающему Светлому озеру — единственному на Алтае месту зимовки лебедей. В зимний сезон поток автомобилей здесь значительно возрастает. Кроме того, эта дорога связывает села с железнодорожным узлом в Бийске.
За последние годы привели в порядок 12 километров трассы: расширили полотно, укрепили основание, уложили новое асфальтовое покрытие, обустроили обочины, установили знаки и нанесли разметку. В следующем году планируется отремонтировать еще пять километров дороги.
А в Крыму обновили участок дороги Евпатория — порт Мирный — Штормовое протяженностью более трех километров, которая связывает крупный курортный центр с прибрежными населенными пунктами.
Этот маршрут обслуживает не только крупный курортный центр Евпаторию, но и ведет к поселку Штормовое с его песчаными пляжами и лечебными грязями, а также к Южной косе у поселка Мирный и другим селам.
На обновленном участке заменили асфальт, бордюры и тротуарные покрытия. Для повышения безопасности и комфорта автомобилистов и пешеходов обустроили тротуары и обочины, нанесли новую разметку и установили дорожные знаки.

Ликвидация узких мест

В Республике Северная Осетия – Алания реконструировали тоннель на 21-м километре региональной трассы Чикола – Мацута – Комы-Арт — ключевого маршрута к высокогорной Дигории и национальному парку "Алания". Протяженность тоннеля — 126 метров. Ранее его узкие своды не позволяли проехать большим туристическим автобусам – теперь путь для туристов открыт.
На участке уложили трехслойное асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку, установили дорожные знаки. В тоннеле и на подъездах появилось искусственное освещение и защитные галереи от камнепадов.
Трасса ведет к уникальному природному региону, где обитают бурые медведи, рыси, кавказские выдры, эндемичные горностаи и десятки других видов фауны. В Дигорском ущелье расположено восемь турбаз и альпийских лагерей, что делает дорогу стратегически важной для развития внутреннего туризма.

За мечтой – хоть на край света

В Магаданской области завершили ремонт участка дороги Солнечный – Ола. Это часть туристического маршрута "За мечтой на край света". Он начинается от Ольского краеведческого музея и ведет к мысу Нюкля на берегу Охотского моря, известному как "мыс Спящая красавица". Здесь в 1928 году высадилась первая экспедиция геологов, положившая начало освоению Колымы. В память об этом на берегу установлена стела. Трасса также ведет к двум лицензионным участкам рыбной ловли.
В ходе ремонта уложили новый асфальт, укрепили обочины и обустроили парковку с видом на мыс. А для удобства туристов установили информационные указатели с направлениями к достопримечательностям.
По мнению первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Виктора Ходакова, обновленный участок дороги будет способствовать развитию внутреннего туризма, повысит привлекательность региона и создаст условия для комфортного путешествия.

Азовское кольцо

Также развивается новый туристический маршрут "Азовское кольцо", общая протяженность которого почти 1,5 тысячи километров. По информации Росавтодора, он соединит Ростов-на-Дону, Азов, Тамань, Краснодар, Керчь, Феодосию, Симферополь, Джанкой, Мелитополь и Мариуполь.
В направление войдут участки трасс М-4 "Дон", А-291 "Таврида" и Р-280 "Новороссия". Основная цель – расширить дороги в составе кольца. После завершения работ маршрут сможет пропускать в три раза больше машин, сокращая время в пути до моря.
Первый участок уже введен в эксплуатацию – это часть трассы "Новороссия". Теперь от границы Ростовской области до Мариуполя ведет скоростная четырехполосная дорога.
В ближайшие годы на юге продолжится строительство и реконструкция участков сети автомагистралей Джубга – Сочи, Краснодар — Ейск, Краснодар — Кропоткин, обходы Адлера, Тимашевска, станицы Ленинградской и Восточный подъезд к Краснодару, рассказал РИА Новости ведущий специалист кафедры "Мировая экономика" РЭУ имени Г.В. Плеханова, член правления Международного транспортного альянса "Один пояс – один путь" (BRITA) Станислав Мамулат. Также активно реконструируются дороги на исторических территориях.
Таким образом, по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" туризм перестает быть только отраслью отдыха — он превращается в стратегический инструмент устойчивого развития территорий страны и роста предпринимательской активности.
Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин дал поручения по развитию транспортной сферы и подготовке ЖКХ к зиме
15 октября, 19:59
 
Твой бизнесРоссияДорогиБлагоустройство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала