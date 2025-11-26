Рейтинг@Mail.ru
Азиатско-Тихоокеанский регион может стать конфликтогенным, заявил Рябков
18:12 26.11.2025
Азиатско-Тихоокеанский регион может стать конфликтогенным, заявил Рябков
Азиатско-Тихоокеанский регион потенциально может стать одним из конфликтогенных, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.11.2025
в мире, россия, сша, тайвань, сергей рябков
В мире, Россия, США, Тайвань, Сергей Рябков
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанский регион потенциально может стать одним из конфликтогенных, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Провокационный курс некоторых столиц в регионе в последнее время проявляется в значительно большей степени, чем до сих пор. Не занимаясь разбором детальным того, что сделано, в целом хочу сказать, что этот регион потенциально может стать одним из конфликтогенных. Пока этого не произошло, нужно проявлять взвешенный подход, и союзники США в регионе, в первую очередь, должны ответственно и здраво подходить к данному сюжету, понимая, насколько тема Тайваня имеет центральное значение, насколько она чувствительна для Китая", - сказал Рябков журналистам.
По его словам, в Москве отдают должное сдержанности Пекина и его твердости в отстаивании национальных интересов.
"Мы нашим китайским партнерам, с которыми мы взаимодействуем по всем вопросам, будем в этом плане оказывать содействие", - добавил замминистра.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Белоусов рассказал о ракетах, которые США хотят разместить в Европе и АТР
5 ноября, 17:03
 
В миреРоссияСШАТайваньСергей Рябков
 
 
