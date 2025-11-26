https://ria.ru/20251126/atr-2057804209.html
Азиатско-Тихоокеанский регион может стать конфликтогенным, заявил Рябков
2025-11-26T18:12:00+03:00
в мире
россия
сша
тайвань
В мире, Россия, США, Тайвань, Сергей Рябков
