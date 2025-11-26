В Европе и США начали зацветать первые цветочки политики, в которой Брюссель воевал с Вашингтоном, а вместе они изо всех сил пытались навредить России. Правда, есть версия, что наши заклятые партнеры ожидали несколько иных итогов. Директор Федерального сетевого агентства (SEFE), отвечающего за поставку природного газа потребителям Германии, заявил, что сейчас никак нельзя прекратить закупки российского сжиженного и трубопроводного газа. Если бы где-то проводили чемпионат мира по заливанию божьей росы в уши доверчивых слушателей, то Клаус Мюллер победил бы всех конкурентов нокаутом.

На вопрос, почему Германия, в ущерб собственным социальным программам выделяющая колоссальные деньги на продолжение войны на Украине, продолжает покупать российский газ, директор с кристально честным взглядом ответил, что они очень хотят прекратить импорт, но физически не могут. И дело вовсе не в страшной русской мафии, что под прицелом ржавой берданки вынуждает честных немцев покупать проклятый российский газ. Германия готова это сделать хоть завтра, но для этого Евросоюз должен ввести конкретные санкции, а без прямого разрешения свыше Берлин обязан выполнять подписанные с Россией контракты.

Мюллер успокаивает: контракты закончатся очень скоро, а именно в 2028 году, а до того момента немцы со всем возможным отвращением продолжат закупать голубое топливо, будь то трубопроводное или СПГ, так как коварные русские прописали в контрактах условие "бери или плати". SEFE была готова прекратить закупки, но за недопоставленный газ придется заплатить в полном объеме, после чего Россия сможет продать немецкий газ второй раз, получив двойную прибыль, а это пережить физически невозможно.

Если же отвлечься от словесной эквилибристики и поговорить серьезно, то происходящее не более чем примитивный спектакль, чей сюжет читался еще три года назад.

За прошлый год уже тогда усыхавший промышленный кластер Германии вместе с сектором энергетики, бытовыми и прочими потребителями израсходовали 69,6 миллиарда кубометров газа (835 тераватт-часов в западной метрической системе). Как маркер положительных изменений и восстановления экономики приводится тот факт, что в сравнении с предыдущим годом расход газа вырос на три процента. Миф развеивается в секунду, если знать, что в 2023 году тот же параметр упал на пять процентов, то есть налицо эффект низкой базы. Совсем неудобно становится, если вспомнить, что в довоенном 2021-м Германия только в России покупала 68 миллиардов кубических метров топлива, а общий объем импорта равнялся 137 миллиардам.

Подобное проседание привело к известным последствиям в экономике, что Берлин пытался купировать увеличением импорта с других направлений. По настоятельным просьбам из Вашингтона на роль главного заменителя назначили СПГ с молекулами истинной демократии. По данным германской Ассоциации энергии и водной промышленности (BDEW), импорт американского СПГ превышает 91 процент в общей структуре закупок. За прошлый год американцы продали немецким компаниям 4,4 миллиарда кубометров сжиженного топлива, заработав на этом два миллиарда долларов. Всего же в Европу из-за океана было доставлено 110 миллиардов кубометров газа, только за первые девять месяцев текущего года данный показатель увеличился на двадцать два процента. Крупнейшими покупателями без учета Великобритании стали Нидерланды (14,4 миллиарда кубометров), Франция (11,5 миллиарда) и Испания с Италией, прикупившие каждый почти по восемь миллиардов кубов.

Если смотреть на это с берега Луизианы, где усердно трудятся линии сжижения, то на европейские рынки приходится 67% всех поставок.

На первый взгляд, все отлично. Российское присутствие минимизировано, а Европа со Штатами слилась в крепких объятиях краткосрочных контрактов. Однако западные аналитики рынков энергетики уже сейчас обращают внимание на ряд моментов, что позднее могут трансформироваться в серьезные проблемы.

Что касается Германии, то наиболее красочно общее состояние реального сектора там отражают объемы производства электричества. Его нередко называют кровью промышленности, а в экономической науке электрогенерация выступает краткосрочным демпфером финансовой системы государства. Так вот в Германии, невзирая на рост поставок СПГ из-за океана, выработка электричества стабильно падает. В 2019 году немецкие электростанции произвели 609 миллиардов киловатт-часов, в 2022 году — 577 миллиардов, а в 2024-м — всего 501 миллиард. За пять лет падение на двадцать процентов. Отсюда конвульсии энергоемких производств вроде автопрома и тихое бегство в страны с доступной энергией, например в Венгрию.

Трейдеры американского СПГ подсчитывают барыши от экспорта в ЕС, но все громче звучат голоса, что при росте поставок в ЕС одновременно падает экспорт в страны Азии.

По итогам сентября Китай, крупнейший мировой покупатель энергоресурсов, сократил импорт американского СПГ практически до нуля, а общий объем поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в целом упал до 19 процентов. Аналитики предупреждают, что это очень рискованная замена.

Во-первых, потому, что азиатские рынки традиционно отличаются повышенным спросом и столь же традиционно высокими ценами. В памяти еще свежи события зимы 2023-24 года, когда шедшие в Европу газовозы сделали поворот оверштаг и дружно отправились в Азию, где в тот момент случились заморозки и цены на ресурсы улетели в небеса. Сейчас этот рынок из-за ухудшающихся отношений с Китаем для США понемногу закрывается, зато тут все шире представлены российские компании.

Во-вторых, потенциал дальнейшего расширения на рынках ЕС практически исчерпан. При росте поставок за год на 22 процента общее потребление газа внутри союза с 2022 года увеличилось всего на два пункта. Это связано с отказом от ископаемых видов топлива и увеличением доли ВИЭ. В Германии, к примеру, доля генерации от альтернативных источников достигла почти половины выработки. Фактически американцы начинают буксовать в европейских реалиях, которые Штаты сами и формировали на протяжении последнего десятилетия — с момента введения первых санкций против России после воссоединения с Крымом.