Около десяти украинских беспилотников атаковали ЛНР за ночь - РИА Новости, 26.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/ataka-2057627340.html
Около десяти украинских беспилотников атаковали ЛНР за ночь
Около десяти украинских беспилотников атаковали ЛНР за ночь - РИА Новости, 26.11.2025
Около десяти украинских беспилотников атаковали ЛНР за ночь
Порядка 10 беспилотников ВСУ атаковали ЛНР минувшей ночью, два человека пострадали, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:11:00+03:00
2025-11-26T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
старобельск
вооруженные силы украины
происшествия
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
старобельск
луганская народная республика, старобельск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Старобельск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Около десяти украинских беспилотников атаковали ЛНР за ночь

Два человека пострадали при ночной атаке БПЛА ВСУ в ЛНР

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Порядка 10 беспилотников ВСУ атаковали ЛНР минувшей ночью, два человека пострадали, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
Накануне власти региона сообщили, что ВСУ атакуют критическую инфраструктуру ЛНР, зафиксированы удары БПЛА по подстанциям и газопроводам в прифронтовых районах республики.
Старобельске в результате атаки беспилотного летательного аппарата возник пожар на территории АЗС. Под угрозой находились близстоящие жилые дома и торговые объекты. Огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, остановив распространение стихии. Пострадали два человека. С осколочными ранениями они госпитализированы в местную больницу", - говорится в сообщении со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что также БПЛА поразил объект энергоснабжения, однако, по состоянию на утро, все обесточенные абоненты подключены к сети.
"По информации силовых ведомств, минувшей ночью ЛНР атаковали около 10 вражеских беспилотников", - добавили в правительстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Луганская Народная Республика
Старобельск
Вооруженные силы Украины
Происшествия
 
 
