Около десяти украинских беспилотников атаковали ЛНР за ночь
Около десяти украинских беспилотников атаковали ЛНР за ночь - РИА Новости, 26.11.2025
Около десяти украинских беспилотников атаковали ЛНР за ночь
Порядка 10 беспилотников ВСУ атаковали ЛНР минувшей ночью, два человека пострадали, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
луганская народная республика
старобельск
Около десяти украинских беспилотников атаковали ЛНР за ночь
Два человека пострадали при ночной атаке БПЛА ВСУ в ЛНР
ЛУГАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Порядка 10 беспилотников ВСУ атаковали ЛНР минувшей ночью, два человека пострадали, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
Накануне власти региона сообщили, что ВСУ
атакуют критическую инфраструктуру ЛНР
, зафиксированы удары БПЛА по подстанциям и газопроводам в прифронтовых районах республики.
"В Старобельске
в результате атаки беспилотного летательного аппарата возник пожар на территории АЗС. Под угрозой находились близстоящие жилые дома и торговые объекты. Огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, остановив распространение стихии. Пострадали два человека. С осколочными ранениями они госпитализированы в местную больницу", - говорится в сообщении со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что также БПЛА поразил объект энергоснабжения, однако, по состоянию на утро, все обесточенные абоненты подключены к сети.
"По информации силовых ведомств, минувшей ночью ЛНР атаковали около 10 вражеских беспилотников", - добавили в правительстве.