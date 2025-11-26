Армия Израиля нанесла удар по группе из шести палестинцев в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду атаковала группу из шести палестинцев, которые, вероятно, пытались сбежать из района с подземной инфраструктурой в восточном Рафахе на юге сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

"Войска ЦАХАЛа продолжают действовать в районе восточного Рафаха . Сегодня утром (в среду) военные засекли еще шестерых террористов, которые, скорее всего, вышли из подземной террористической инфраструктуры в этом районе. После идентификации ЦАХАЛ нанес удар по террористам, пытавшимся скрыться. Зафиксировано попадание", - говорится в сообщении.

Во вторник в ходе аналогичного инцидента армия Израиля ликвидировала пятерых вооруженных палестинцев в этом районе.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Локальные нарушения прекращения огня фиксируются практически ежедневно.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.