Армия Израиля нанесла удар по группе из шести палестинцев в секторе Газа
Армия Израиля нанесла удар по группе из шести палестинцев в секторе Газа
в мире
израиль
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
рафах (провинция)
Армия Израиля нанесла удар по группе из шести палестинцев в секторе Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду атаковала группу из шести палестинцев, которые, вероятно, пытались сбежать из района с подземной инфраструктурой в восточном Рафахе на юге сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
"Войска ЦАХАЛа продолжают действовать в районе восточного Рафаха
. Сегодня утром (в среду) военные засекли еще шестерых террористов, которые, скорее всего, вышли из подземной террористической инфраструктуры в этом районе. После идентификации ЦАХАЛ нанес удар по террористам, пытавшимся скрыться. Зафиксировано попадание", - говорится в сообщении.
Во вторник в ходе аналогичного инцидента армия Израиля
ликвидировала пятерых вооруженных палестинцев в этом районе.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Локальные нарушения прекращения огня фиксируются практически ежедневно.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 26 заложников, которые были опознаны. Известно, что в Газе удерживаются тела еще двух заложников.