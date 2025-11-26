https://ria.ru/20251126/arest-2057582374.html
Генерала Кувшинова перевели из СИЗО под домашний арест
Генерала Кувшинова перевели из СИЗО под домашний арест - РИА Новости, 26.11.2025
Генерала Кувшинова перевели из СИЗО под домашний арест
Хамовнический суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина...
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова, обвиняемого в мошенничестве при закупке медоборудования, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест", - сказано в документах.
Кувшинов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере). Его арестовал Тверской суд Москвы
в апреле.
Как указано в материалах, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, вместе с ним по делу проходят ещё четыре фигуранта. Среди них заместитель руководителя ООО "ТДА-Сервис" Александр Хоцин, который, по данным следствия, поставлял медоборудование, он находится под домашним арестом.
В деле речь идет о махинациях при закупке медоборудования.