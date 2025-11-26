Генерала Кувшинова перевели из СИЗО под домашний арест

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова, обвиняемого в мошенничестве при закупке медоборудования, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест", - сказано в документах.

Кувшинов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его арестовал Тверской суд Москвы в апреле.

Как указано в материалах, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, вместе с ним по делу проходят ещё четыре фигуранта. Среди них заместитель руководителя ООО "ТДА-Сервис" Александр Хоцин, который, по данным следствия, поставлял медоборудование, он находится под домашним арестом.