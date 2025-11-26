Рейтинг@Mail.ru
Генерала Кувшинова перевели из СИЗО под домашний арест
07:30 26.11.2025
Генерала Кувшинова перевели из СИЗО под домашний арест
Хамовнический суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T07:30:00+03:00
2025-11-26T07:30:00+03:00
Генерала Кувшинова перевели из СИЗО под домашний арест

Суд в Москве перевел Генерала Кувшинова из СИЗО под домашний арест

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова, обвиняемого в мошенничестве при закупке медоборудования, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест", - сказано в документах.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Главу управления информации ГУ МВД Петербурга отправили под домашний арест
13 ноября, 17:40
Кувшинов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его арестовал Тверской суд Москвы в апреле.
Как указано в материалах, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, вместе с ним по делу проходят ещё четыре фигуранта. Среди них заместитель руководителя ООО "ТДА-Сервис" Александр Хоцин, который, по данным следствия, поставлял медоборудование, он находится под домашним арестом.
В деле речь идет о махинациях при закупке медоборудования.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Суд отпустил генерала Росгвардии Варенцова из-под домашнего ареста
24 ноября, 09:54
 
