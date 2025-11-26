https://ria.ru/20251126/altay-2057577068.html
На Алтае арестовали фигурантов дела о попытке теракта на железной дороге
На Алтае арестовали фигурантов дела о попытке теракта на железной дороге - РИА Новости, 26.11.2025
На Алтае арестовали фигурантов дела о попытке теракта на железной дороге
Четверо жителей Алтайского края, в том числе двое несовершеннолетних, обвиняются в покушении на теракт на железной дороге, суд заключил их под стражу, сообщает... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T05:39:00+03:00
2025-11-26T05:39:00+03:00
2025-11-26T05:39:00+03:00
происшествия
россия
алтайский край
республика алтай
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251125/sk-2057453476.html
https://ria.ru/20251125/sud-2057411939.html
россия
алтайский край
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, алтайский край, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алтайский край, Республика Алтай, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае арестовали фигурантов дела о попытке теракта на железной дороге
На Алтае четырех человек обвинили в попытке теракта на железной дороге
НОВОСИБИРСК, 26 ноя – РИА Новости. Четверо жителей Алтайского края, в том числе двое несовершеннолетних, обвиняются в покушении на теракт на железной дороге, суд заключил их под стражу, сообщает в среду Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Задержаны четверо жителей Алтайского края
, в том числе двое несовершеннолетних, им предъявлено обвинение в совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а, в" части 2 статьи 205 УК РФ
(покушение на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 2 ноября 2025 года обвиняемые на железнодорожном пути между станциями Барнаул
и Южный Западно-Сибирской железной дороги пытались поджечь релейный шкаф, однако не смогли довести преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.
"Установлено, что фигуранты планировали получить за совершение преступления денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей от злоумышленника в популярном среди молодежи мессенджере. Поджигателей задержали сотрудники транспортной полиции МВД России по СФО и УФСБ России по Алтайскому краю, при этом обещанных денежных средств они не получили. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в следственном управлении.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Проведены проверки показаний на месте, допросы, назначен ряд экспертиз.