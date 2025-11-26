Рейтинг@Mail.ru
На Алтае арестовали фигурантов дела о попытке теракта на железной дороге
05:39 26.11.2025
На Алтае арестовали фигурантов дела о попытке теракта на железной дороге
Четверо жителей Алтайского края, в том числе двое несовершеннолетних, обвиняются в покушении на теракт на железной дороге, суд заключил их под стражу
2025
происшествия, россия, алтайский край, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алтайский край, Республика Алтай, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае арестовали фигурантов дела о попытке теракта на железной дороге

НОВОСИБИРСК, 26 ноя – РИА Новости. Четверо жителей Алтайского края, в том числе двое несовершеннолетних, обвиняются в покушении на теракт на железной дороге, суд заключил их под стражу, сообщает в среду Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Задержаны четверо жителей Алтайского края, в том числе двое несовершеннолетних, им предъявлено обвинение в совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а, в" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 2 ноября 2025 года обвиняемые на железнодорожном пути между станциями Барнаул и Южный Западно-Сибирской железной дороги пытались поджечь релейный шкаф, однако не смогли довести преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.
"Установлено, что фигуранты планировали получить за совершение преступления денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей от злоумышленника в популярном среди молодежи мессенджере. Поджигателей задержали сотрудники транспортной полиции МВД России по СФО и УФСБ России по Алтайскому краю, при этом обещанных денежных средств они не получили. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в следственном управлении.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Проведены проверки показаний на месте, допросы, назначен ряд экспертиз.
ПроисшествияРоссияАлтайский крайРеспублика АлтайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
