На Алтае арестовали фигурантов дела о попытке теракта на железной дороге

НОВОСИБИРСК, 26 ноя – РИА Новости. Четверо жителей Алтайского края, в том числе двое несовершеннолетних, обвиняются в покушении на теракт на железной дороге, суд заключил их под стражу, сообщает в среду Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Установлено, что фигуранты планировали получить за совершение преступления денежное вознаграждение в размере 25 тысяч рублей от злоумышленника в популярном среди молодежи мессенджере. Поджигателей задержали сотрудники транспортной полиции МВД России по СФО и УФСБ России по Алтайскому краю, при этом обещанных денежных средств они не получили. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в следственном управлении.