Умер звезда "Одиннадцати друзей Оушена" Майкл ДеЛано - 26.11.2025
19:02 26.11.2025
Умер звезда "Одиннадцати друзей Оушена" Майкл ДеЛано
Умер звезда "Одиннадцати друзей Оушена" Майкл ДеЛано
Актер Майкл ДеЛано, известный по роли в фильме "Одиннадцать друзей Оушена", умер в возрасте 84 лет, об этом его супруга сообщила изданию The Hollywood Reporter. РИА Новости, 26.11.2025
сша, the hollywood reporter, происшествия
© Universal Television (1970-1977)Кадр из сериала "МакКлауд"
Кадр из сериала "МакКлауд". Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Актер Майкл ДеЛано, известный по роли в фильме "Одиннадцать друзей Оушена", умер в возрасте 84 лет, об этом его супруга сообщила изданию The Hollywood Reporter.
"ДеЛано перенес сердечный приступ и скончался 20 октября в больнице Лас-Вегаса", — рассказала она.
Майкл ДеЛано родился 26 ноября 1940 года в США, начал актерскую карьеру в 1960 году, подписав контракт с Swan Records, в это время пользовался псевдонимом Ки Ларсон. Известность приобрел благодаря ролям в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена" и "Ангелы Чарли". Всего за свою карьеру он поучаствовал в более чем 70 фильмах и сериалах.
 
