Умер звезда "Одиннадцати друзей Оушена" Майкл ДеЛано
Умер звезда "Одиннадцати друзей Оушена" Майкл ДеЛано
Актер Майкл ДеЛано, известный по роли в фильме "Одиннадцать друзей Оушена", умер в возрасте 84 лет, об этом его супруга сообщила изданию The Hollywood Reporter. РИА Новости, 26.11.2025
