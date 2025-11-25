https://ria.ru/20251125/zhivotnye-2057496321.html
На Кавказе детеныш трехлапой самки леопарда осваивает навыки охоты
На Кавказе детеныш трехлапой самки леопарда осваивает навыки охоты
СОЧИ, 25 ноя – РИА Новости. Леопард Казбек, полуторагодовалый детеныш трёхлапой самки Олимпии, самостоятельно осваивает навыки охоты, рассказали в Центре восстановления леопарда на Кавказе.
"К сожалению, так сложилось, что мама Олимпия не может помочь своему детенышу в обучении и тренировках охоты на оленей. Тем не менее Казбек уже довольно неплохо справляется сам!" - говорится в Telegram-канале
центра.
Олимпии ампутировали лапу еще в детстве из-за травмы. Первый руководитель центра Умар Семёнов, а также его команда создали для особенной самки условия жизни в дикой природе. Сотрудники центра по уникальной программе помогли Олимпии
научиться охотиться и стать мамой дважды.
В Telegram-канале центра опубликовали видеозапись, на которой видно, как Олимпия и Казбек отдыхают, лежа на траве. В центре отмечают, что детеныш уже перерос маму.