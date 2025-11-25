Рейтинг@Mail.ru
На Кавказе детеныш трехлапой самки леопарда осваивает навыки охоты - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 25.11.2025 (обновлено: 18:34 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/zhivotnye-2057496321.html
На Кавказе детеныш трехлапой самки леопарда осваивает навыки охоты
На Кавказе детеныш трехлапой самки леопарда осваивает навыки охоты - РИА Новости, 25.11.2025
На Кавказе детеныш трехлапой самки леопарда осваивает навыки охоты
Леопард Казбек, полуторагодовалый детеныш трёхлапой самки Олимпии, самостоятельно осваивает навыки охоты, рассказали в Центре восстановления леопарда на... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T18:33:00+03:00
2025-11-25T18:34:00+03:00
общество
кавказ
олимпия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057495312_9:0:1895:1061_1920x0_80_0_0_77bcc14f4077f3df63570fcdd1feeecd.jpg
https://ria.ru/20250827/zoopark-2037885039.html
кавказ
олимпия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057495312_144:0:1559:1061_1920x0_80_0_0_67e0281ed6550c9b806674d47157738d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, кавказ, олимпия
Общество, Кавказ, Олимпия
На Кавказе детеныш трехлапой самки леопарда осваивает навыки охоты

Детеныш трехлапой самки леопард Казбек самостоятельно осваивает навыки охоты

© Центр восстановления леопарда на Кавказе имени У.А. СеменоваЛеопарды Олимпия и Казбек. Кадр видео
Леопарды Олимпия и Казбек. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Центр восстановления леопарда на Кавказе имени У.А. Семенова
Леопарды Олимпия и Казбек. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 25 ноя – РИА Новости. Леопард Казбек, полуторагодовалый детеныш трёхлапой самки Олимпии, самостоятельно осваивает навыки охоты, рассказали в Центре восстановления леопарда на Кавказе.
"К сожалению, так сложилось, что мама Олимпия не может помочь своему детенышу в обучении и тренировках охоты на оленей. Тем не менее Казбек уже довольно неплохо справляется сам!" - говорится в Telegram-канале центра.
Олимпии ампутировали лапу еще в детстве из-за травмы. Первый руководитель центра Умар Семёнов, а также его команда создали для особенной самки условия жизни в дикой природе. Сотрудники центра по уникальной программе помогли Олимпии научиться охотиться и стать мамой дважды.
В Telegram-канале центра опубликовали видеозапись, на которой видно, как Олимпия и Казбек отдыхают, лежа на траве. В центре отмечают, что детеныш уже перерос маму.
Дружба агути и воробья - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Ленинградском зоопарке агути Оливер подружился с воробьем
27 августа, 14:46
 
ОбществоКавказОлимпия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала