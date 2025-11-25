https://ria.ru/20251125/zhiteli-2057318597.html
Мирные жители в Красноармейске более года находились под обстрелами
Мирные жители в Красноармейске более года находились под обстрелами
Многие жители Красноармейска провели более года в укрытиях, прячась от обстрелов и боевиков ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2025
красноармейск
Минобороны: многие жители Красноармейска провели более года в укрытиях