Мирные жители в Красноармейске более года находились под обстрелами - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 25.11.2025
Мирные жители в Красноармейске более года находились под обстрелами
Мирные жители в Красноармейске более года находились под обстрелами - РИА Новости, 25.11.2025
Мирные жители в Красноармейске более года находились под обстрелами
Многие жители Красноармейска провели более года в укрытиях, прячась от обстрелов и боевиков ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2025
красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Мирные жители в Красноармейске более года находились под обстрелами

Минобороны: многие жители Красноармейска провели более года в укрытиях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Дорога на Красноармейском направлении
Дорога на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Дорога на Красноармейском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Многие жители Красноармейска провели более года в укрытиях, прячась от обстрелов и боевиков ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Многие мирные жители (Красноармейска - ред.) провели в укрытиях более года, выбираясь на улицу из подвалов только в случае крайней необходимости, рискуя собственной жизнью. Люди прятались от обстрелов, дронов ВСУ и от личных встреч с украинскими боевиками, которые могли закончиться их гибелью", - следует из сообщения Минобороны России.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
ВС России контролируют большую часть Красноармейска, заявил Пушилин
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
