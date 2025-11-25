Рейтинг@Mail.ru
"Завершение близко". В Европе неожиданно высказались о России
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 25.11.2025 (обновлено: 22:48 25.11.2025)
"Завершение близко". В Европе неожиданно высказались о России
"Завершение близко". В Европе неожиданно высказались о России
специальная военная операция на украине
"Завершение близко". В Европе неожиданно высказались о России

Политик Мема оценил дипломатию Дмитриева в процессе урегулирования на Украине

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X высоко оценил дипломатические усилия спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева по урегулированию конфликта на Украине.
"Поздравляю Дмитриева с выполнением важной дипломатической и миротворческой работы. Украинская делегация приняла первоначальные условия мирного плана США в Абу-Даби. Похоже, завершение конфликта близко", — написал он.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Несколько дней". Стубб сделал громкое заявление об Украине
Вчера, 15:10
Политик также отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога и "всегда стремилась к дипломатическому языку".
Ранее телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника сообщил о согласии украинского руководства с планом администрации США по урегулированию конфликта с Россией.
По данным украинских источников агентства Reuters, Киев поддерживает рамки предложенного США плана после переговоров с американской стороной в Женеве.
Во вторник издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что министр армии США Дэниел Дрисколл сегодня в Абу-Даби представит российской стороне сокращенный американский план из 19 пунктов. При этом глава российского МИД Сергей Лавров назвал эту информацию спекуляцией и слухами.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Слишком поздно": в Европе забили тревогу из-за Украины
Вчера, 17:17
 
