13:20 25.11.2025 (обновлено: 16:16 25.11.2025)
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Зеленский устроил истерику после российских ударов
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский после российских авиаударов снова стал выпрашивать военные поставки у западных стран.
"Нельзя делать никаких пауз в помощи", — заявил он в своем Telegram-канале.

