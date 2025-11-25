Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали о сроках возможного визита Зеленского в США - РИА Новости, 25.11.2025
12:38 25.11.2025
В Киеве рассказали о сроках возможного визита Зеленского в США
В Киеве рассказали о сроках возможного визита Зеленского в США
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров заявил, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон для возможного...
В Киеве рассказали о сроках возможного визита Зеленского в США

Умеров: визит Зеленского в Вашингтон может состояться до конца ноября

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров заявил, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон для возможного обсуждения предложенного США плана по урегулированию на Украине ожидается до конца ноября.
"Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями… Мы ожидаем организацию визита президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом (Дональдом – ред.) Трампом", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Зеленский не мог отвергнуть план США по Украине, пишут СМИ
24 ноября, 14:04
24 ноября, 14:04
Ранее телеканал CBS сообщал, что Зеленский на этой неделе может приехать в Вашингтон на встречу с Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине. В понедельник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в Белом доме в сообщил, что встреча Трампа и Зеленского на этой неделе не запланирована. Издание Financial Times писало, что окружение Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, опасаясь новой ссоры с американским президентом, что может испортить ход переговоров по предлагаемому США мирному плану.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Кадр видеообращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В США заявили об агонии Зеленского из-за серьезного удара
Вчера, 07:23
Вчера, 07:23
 
