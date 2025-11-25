В США заявили об агонии Зеленского из-за серьезного удара

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский находится в агонии из-за мирной инициативы США по Украине, заявил в эфире YouTube-канала Владимир Зеленский находится в агонии из-за мирной инициативы США по Украине, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

"В той агонии, в которой он ( Зеленский . — Прим. ред.) находится, нет ничего, чем можно было бы восхищаться", — сказал эксперт, комментируя видеообращение главы киевского режима по поводу плана Соединенных Штатов по украинскому конфликту.

По словам Сакса, Зеленский показал свою истинную натуру, когда вместо того, чтобы скорбеть о гибели солдат ВСУ , начал переживать из-за остановки помощи со стороны Вашингтона.

Ранее Зеленский обратился к украинцам, заявив о тяжелой ситуации для страны на фоне плана США по урегулированию и перспективе оказаться перед сложным выбором — потерей достоинства или ключевого партнера.

Как сообщила газета NZZ, сейчас на него оказывается колоссальное давление — сильнее, чем когда-либо — из-за провала на фронте, коррупционного скандала и прекращения помощи со стороны американской администрации.

На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине . По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России

Европейские "поправки" к американской инициативе

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , Соединенных Штатов и Киева , на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС , то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ , а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.