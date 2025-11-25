Рейтинг@Mail.ru
В США заявили об агонии Зеленского из-за серьезного удара - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 25.11.2025 (обновлено: 16:20 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/zelenskiy-2057312860.html
В США заявили об агонии Зеленского из-за серьезного удара
В США заявили об агонии Зеленского из-за серьезного удара - РИА Новости, 25.11.2025
В США заявили об агонии Зеленского из-за серьезного удара
Владимир Зеленский находится в агонии из-за мирной инициативы США по Украине, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Колумбийского университета РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T07:23:00+03:00
2025-11-25T16:20:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056681189_0:4:1100:623_1920x0_80_0_0_f65f8e2d18a5cb19a90614bca0e5ede7.jpg
https://ria.ru/20251125/zelenskiy-2057283968.html
https://ria.ru/20251125/plan-2057289657.html
https://ria.ru/20251125/zelenskiy-2057293296.html
https://ria.ru/20251125/zelenskiy-2057301660.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056681189_132:0:968:627_1920x0_80_0_0_23650f24f6a8afdd0f4ff047a69a38ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
В США заявили об агонии Зеленского из-за серьезного удара

Профессор Сакс заявил, что Зеленский находится в агонии из-за плана США

Кадр видеообращения Владимира Зеленского
Кадр видеообращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Кадр видеообращения Владимира Зеленского
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский находится в агонии из-за мирной инициативы США по Украине, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"В той агонии, в которой он (Зеленский. — Прим. ред.) находится, нет ничего, чем можно было бы восхищаться", — сказал эксперт, комментируя видеообращение главы киевского режима по поводу плана Соединенных Штатов по украинскому конфликту.
Боец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Киеве заявили о плохих новостях из зоны СВО
Вчера, 01:01
По словам Сакса, Зеленский показал свою истинную натуру, когда вместо того, чтобы скорбеть о гибели солдат ВСУ, начал переживать из-за остановки помощи со стороны Вашингтона.
Ранее Зеленский обратился к украинцам, заявив о тяжелой ситуации для страны на фоне плана США по урегулированию и перспективе оказаться перед сложным выбором — потерей достоинства или ключевого партнера.
Как сообщила газета NZZ, сейчас на него оказывается колоссальное давление — сильнее, чем когда-либо — из-за провала на фронте, коррупционного скандала и прекращения помощи со стороны американской администрации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В США поразились реакции Зеленского на план по Украине
Вчера, 01:59
На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Европейские "поправки" к американской инициативе

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после заявления Трампа
Вчера, 03:05
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Кадр видеообращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
На Западе заметили мрачную деталь во внешнем виде Зеленского
Вчера, 05:15
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала