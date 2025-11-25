На Западе заметили мрачную деталь во внешнем виде Зеленского

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел заметно постаревшим в своем недавнем обращении по поводу мирного плана, предложенного США, на это обратила внимание Владимир Зеленский выглядел заметно постаревшим в своем недавнем обращении по поводу мирного плана, предложенного США, на это обратила внимание газета Neue Zürcher Zeitung.

« "Почти четыре года спустя (После начала СВО. — Прим. Ред.), в конце прошлой недели, заметно постаревший и задумчивый Зеленский записал еще одно видеообращение", — говорится в публикации.

Речь идет об обращении, в ходе которого глава киевского режима заявил о тяжелой ситуации для страны на фоне плана США по урегулированию и перспективе оказаться перед сложным выбором — потерей достоинства или ключевого партнера.

Как пишет издание, на самого Зеленского сейчас оказывается колоссальное давление — сильнее, чем когда-либо — из-за провала на фронте, коррупционного скандала и прекращения помощи со стороны Вашингтона.

На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине . По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России

Европейские "поправки" к американской инициативе

Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , Соединенных Штатов и Киева , на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.