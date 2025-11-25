https://ria.ru/20251125/zelenskiy-2057301660.html
На Западе заметили мрачную деталь во внешнем виде Зеленского
На Западе заметили мрачную деталь во внешнем виде Зеленского - РИА Новости, 25.11.2025
На Западе заметили мрачную деталь во внешнем виде Зеленского
Владимир Зеленский выглядел заметно постаревшим в своем недавнем обращении по поводу мирного плана, предложенного США, на это обратила внимание газета Neue... РИА Новости, 25.11.2025
NZZ: Зеленский выглядел заметно постаревшим в обращении по поводу плана США
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Владимир Зеленский выглядел заметно постаревшим в своем недавнем обращении по поводу мирного плана, предложенного США, на это обратила внимание газета
Neue Zürcher Zeitung.
«
"Почти четыре года спустя (После начала СВО. — Прим. Ред.), в конце прошлой недели, заметно постаревший и задумчивый Зеленский
записал еще одно видеообращение", — говорится в публикации.
Речь идет об обращении, в ходе которого глава киевского режима заявил о тяжелой ситуации для страны на фоне плана США
по урегулированию и перспективе оказаться перед сложным выбором — потерей достоинства или ключевого партнера.
Как пишет издание, на самого Зеленского сейчас оказывается колоссальное давление — сильнее, чем когда-либо — из-за провала на фронте, коррупционного скандала и прекращения помощи со стороны Вашингтона.
На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине
. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы
всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России
.
Европейские "поправки" к американской инициативе
Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС
, Соединенных Штатов и Киева
, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО
на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.