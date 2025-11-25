Рейтинг@Mail.ru
На Западе заметили мрачную деталь во внешнем виде Зеленского - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/zelenskiy-2057301660.html
На Западе заметили мрачную деталь во внешнем виде Зеленского
На Западе заметили мрачную деталь во внешнем виде Зеленского - РИА Новости, 25.11.2025
На Западе заметили мрачную деталь во внешнем виде Зеленского
Владимир Зеленский выглядел заметно постаревшим в своем недавнем обращении по поводу мирного плана, предложенного США, на это обратила внимание газета Neue... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T05:15:00+03:00
2025-11-25T05:15:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049347_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_546774996ea34a8e6e9927e0b26bd932.jpg
https://ria.ru/20251125/zelenskiy-2057283968.html
https://ria.ru/20251125/plan-2057289657.html
https://ria.ru/20251125/zelenskiy-2057293296.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049347_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9934f2b8ed4f0cadc9b10ddab2244c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Западе заметили мрачную деталь во внешнем виде Зеленского

NZZ: Зеленский выглядел заметно постаревшим в обращении по поводу плана США

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел заметно постаревшим в своем недавнем обращении по поводу мирного плана, предложенного США, на это обратила внимание газета Neue Zürcher Zeitung.
«
"Почти четыре года спустя (После начала СВО. — Прим. Ред.), в конце прошлой недели, заметно постаревший и задумчивый Зеленский записал еще одно видеообращение", — говорится в публикации.
Боец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Киеве заявили о плохих новостях из зоны СВО
01:01
Речь идет об обращении, в ходе которого глава киевского режима заявил о тяжелой ситуации для страны на фоне плана США по урегулированию и перспективе оказаться перед сложным выбором — потерей достоинства или ключевого партнера.
Как пишет издание, на самого Зеленского сейчас оказывается колоссальное давление — сильнее, чем когда-либо — из-за провала на фронте, коррупционного скандала и прекращения помощи со стороны Вашингтона.
На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В США поразились реакции Зеленского на план по Украине
01:59

Европейские "поправки" к американской инициативе

Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после заявления Трампа
03:05
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала