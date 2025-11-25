Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после заявления Трампа
03:05 25.11.2025
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после заявления Трампа
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после заявления Трампа - РИА Новости, 25.11.2025
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после заявления Трампа
Президент США Дональд Трамп напугал Владимира Зеленского заявлением о "руководстве" Украины, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T03:05:00+03:00
2025-11-25T03:05:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
олег соскин
украина
сша
киев
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Олег Соскин
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после заявления Трампа

Соскин: Трамп напугал Зеленского критикой в адрес киевских властей

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп напугал Владимира Зеленского заявлением о "руководстве" Украины, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Почему началась такая истерия на Украине? Потому что он начинает жать на тех, кто управляет Зеленским, кто ему дает, так сказать, возможность играть эту роль", — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Боец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Киеве заявили о плохих новостях из зоны СВО
01:01
По словам политолога, Трамп, употребляя слово "руководство" в этом контексте, ясно дает понять Зеленскому, что ему известна вся суть киевского режима.
При этом, продолжил эксперт, предложив главе киевского режима воевать "до разрыва его маленького сердца", американский лидер четко обозначил место Зеленского в процессе по завершению украинского конфликта.
"Оно (Заявление Трампа. — Прим. Ред.) звучит, что, вот, есть маленький Зеленский какой-то, который думает, что он, будучи великим гигантом, может бороться на уровне мегасистем", — сыронизировал Соскин.
В субботу президент США предложил Зеленскому биться до разрыва его "маленького сердца", если ему не нравится американский план урегулирования.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В США поразились реакции Зеленского на план по Украине
01:59
Позже в своей социальной сети TRUTH Social он назвал нынешние власти Украины неблагодарными, использовав при этом слово "руководство" в кавычках. Он не уточнил, имеет ли он в виду усилия по урегулированию конфликта или по поддержке Киева.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Раде призвали к забастовке, пока не уволят Ермака
Вчера, 15:21
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине, сообщили в Белом доме
Вчера, 23:44
 
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Олег Соскин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
