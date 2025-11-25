Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили о плохих новостях из зоны СВО - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:01 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/zelenskiy-2057283968.html
В Киеве заявили о плохих новостях из зоны СВО
В Киеве заявили о плохих новостях из зоны СВО - РИА Новости, 25.11.2025
В Киеве заявили о плохих новостях из зоны СВО
Ситуация на фронте для Владимира Зеленского складывается очень плохо, об этом заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T01:01:00+03:00
2025-11-25T01:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012091581_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_92744f2218c93c541ecbcb973abcaa3c.jpg
https://ria.ru/20251124/zelenskiy-2057116542.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012091581_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_d9f97bfe00810b53579502c6ae9aff28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский
В Киеве заявили о плохих новостях из зоны СВО

Welt: ситуация на фронте складывается плачевно для Зеленского

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО
Боец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боец артиллерийского расчета пушки-гаубицы Д-20 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ситуация на фронте для Владимира Зеленского складывается очень плохо, об этом заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«
"Вы видите, насколько нестабильна ситуация на данный момент для Украины. Она сохраняется. <…> Для Владимира Зеленского на передовой сейчас выглядит не очень хорошо", — сказал журналист, отвечая на вопрос о возможных перспективах для Киева в мирном процессе.
В прошлую пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Много давления". Зеленский пожаловался на США
Вчера, 12:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала