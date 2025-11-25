https://ria.ru/20251125/zelenskiy-2057283968.html
В Киеве заявили о плохих новостях из зоны СВО
В Киеве заявили о плохих новостях из зоны СВО
Ситуация на фронте для Владимира Зеленского складывается очень плохо, об этом заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. РИА Новости, 25.11.2025
В Киеве заявили о плохих новостях из зоны СВО
Welt: ситуация на фронте складывается плачевно для Зеленского