На Украине ввели санкции против 56 морских судов
На Украине ввели санкции против 56 морских судов
украина
барбадос
танзания
На Украине ввели санкции против 56 морских судов
Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 судов
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 морских судов, которые, по мнению Киева, имеют отношение к России, Барбадосу, Танзании, Панаме и Камеруну.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины
от 25 ноября 2025 года " О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте
офиса Зеленского
.
В приложении к решению опубликован список из 56 судов. Большинство из них обозначены как якобы российские. Есть также суда под флагами Танзании
, Камеруна
, Панамы
, Барбадоса
.
Санкции вводятся на 10 лет и включают, в частности, блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, прекращение торговых соглашений, прекращение транзита ресурсов, перевозок, запрет захода в территориальные воды Украины.