На Украине ввели санкции против 56 морских судов - РИА Новости, 25.11.2025
17:49 25.11.2025
На Украине ввели санкции против 56 морских судов
На Украине ввели санкции против 56 морских судов
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 морских судов, которые, по мнению Киева, имеют отношение к России, Барбадосу, Танзании, Панаме и... РИА Новости, 25.11.2025
На Украине ввели санкции против 56 морских судов

Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 судов

Здание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 морских судов, которые, по мнению Киева, имеют отношение к России, Барбадосу, Танзании, Панаме и Камеруну.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 ноября 2025 года " О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
В приложении к решению опубликован список из 56 судов. Большинство из них обозначены как якобы российские. Есть также суда под флагами Танзании, Камеруна, Панамы, Барбадоса.
Санкции вводятся на 10 лет и включают, в частности, блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, прекращение торговых соглашений, прекращение транзита ресурсов, перевозок, запрет захода в территориальные воды Украины.
