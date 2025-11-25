Рейтинг@Mail.ru
Guardian: Зеленский оказался в наиболее уязвимом положении с начала СВО - РИА Новости, 25.11.2025
12:43 25.11.2025
Guardian: Зеленский оказался в наиболее уязвимом положении с начала СВО
Guardian: Зеленский оказался в наиболее уязвимом положении с начала СВО - РИА Новости, 25.11.2025
Guardian: Зеленский оказался в наиболее уязвимом положении с начала СВО
Владимир Зеленский на фоне разгоревшегося на Украине коррупционного скандала и успешного продвижения сил РФ на поле боя оказался в самом уязвимом положении с...
в мире
украина
россия
тимур миндич
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
россия
в мире, украина, россия, тимур миндич, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Guardian: Зеленский оказался в наиболее уязвимом положении с начала СВО

Guardian: Зеленский стал наиболее уязвим из-за коррупционного скандала

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне разгоревшегося на Украине коррупционного скандала и успешного продвижения сил РФ на поле боя оказался в самом уязвимом положении с начала конфликта, пишет газета Guardian.
"Зеленский находится в наиболее уязвимом положении с начала войны после того, как коррупционный скандал привел к отставке двух его министров, в то время как Россия добивается успехов на поле боя", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Как соскочить с крючка. У Зеленского есть первые успехи
24 ноября, 08:00
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Главная угроза": депутат Рады пришел в ярость из-за решения Зеленского
Вчера, 06:16
 
В миреУкраинаРоссияТимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
