Защита попросила суд оправдать "крабового короля" Кана

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Представитель защиты в суде попросил оправдать сахалинского рыбопромышленника Олега Кана по уголовному делу о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала Фрунзенского районного суда Владивостока.