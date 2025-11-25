Рейтинг@Mail.ru
Защита попросила суд оправдать "крабового короля" Кана - РИА Новости, 25.11.2025
09:31 25.11.2025 (обновлено: 10:03 25.11.2025)
Защита попросила суд оправдать "крабового короля" Кана
Защита попросила суд оправдать "крабового короля" Кана
Представитель защиты в суде попросил оправдать сахалинского рыбопромышленника Олега Кана по уголовному делу о создании преступного сообщества, контрабанде... РИА Новости, 25.11.2025
происшествия, владивосток, олег кан, россия, япония, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Владивосток, Олег Кан, Россия, Япония, Генеральная прокуратура РФ
Защита попросила суд оправдать "крабового короля" Кана

Защита просит оправдать рыбопромышленника Кана по делу о преступном сообществе

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Представитель защиты в суде попросил оправдать сахалинского рыбопромышленника Олега Кана по уголовному делу о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала Фрунзенского районного суда Владивостока.
"В деле нет доказательств, которые подтверждают обвинения... в связи с чем подсудимого Кана.. просим оправдать по всем инкриминируемым ему в рамках данного уголовного дела составам преступления", - заявил в ходе прений адвокат.
Защита в ходе прений на заседании 10 ноября заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью Кана. Представитель гособвинения попросил отложить его рассмотрение для изучения представленных документов. Во вторник суд начал рассмотрение ходатайства, представитель гособвинения заявил, что документ иностранного государства не является документом, подтверждающим факт регистрации смерти в РФ, просил отказать в ходатайстве. После перерыва суд отказал в ходатайстве защиты о прекращении уголовного дела в отношении Кана, прения по делу продолжились.
По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию, Южную Корею, КНР. За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.
В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.
Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Смерть "крабового короля" Кана не подтверждена в России, заявил прокурор
Вчера, 02:43
 
ПроисшествияВладивостокОлег КанРоссияЯпонияГенеральная прокуратура РФ
 
 
