Балицкий заявил об ударах ВСУ по объектам энергетики в Запорожье
12:14 25.11.2025 (обновлено: 12:15 25.11.2025)
Балицкий заявил об ударах ВСУ по объектам энергетики в Запорожье
происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий
Балицкий заявил об ударах ВСУ по объектам энергетики в Запорожье

Евгений Балицкий
Евгений Балицкий. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Противник за последние двое суток нанес массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры в северо-западной части Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В течение суток 23-24 ноября противник наносил массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры в северо-западной части Запорожской области. Всего зафиксировано более 30 ударов по объектам электроэнергетики, часть оборудования была повреждена", - сообщил Балицкий в Telegram-канале.
