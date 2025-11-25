https://ria.ru/20251125/zaporozhe-2057370251.html
Балицкий заявил об ударах ВСУ по объектам энергетики в Запорожье
Балицкий заявил об ударах ВСУ по объектам энергетики в Запорожье - РИА Новости, 25.11.2025
Балицкий заявил об ударах ВСУ по объектам энергетики в Запорожье
Противник за последние двое суток нанес массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры в северо-западной части Запорожской области, сообщил... РИА Новости, 25.11.2025
Балицкий заявил об ударах ВСУ по объектам энергетики в Запорожье
ВСУ за 2 суток нанесли более 30 ударов по энергообъектам в Запорожской области