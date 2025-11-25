Рейтинг@Mail.ru
Сечин рассказал, когда Запад может утратить экономическую субъектность
06:02 25.11.2025 (обновлено: 07:27 25.11.2025)
Сечин рассказал, когда Запад может утратить экономическую субъектность
Сечин рассказал, когда Запад может утратить экономическую субъектность

Сечин: Запад без доступа к ресурсам России может утратить субъектность

© РИА Новости / Максим БлиновИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Игорь Сечин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Запад, лишенный доступа к конкурентной ресурсной базе РФ и компонентной базе КНР, может утратить технологическую и экономическую субъектность, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Лишенные доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной базе Китая, наши западные оппоненты могут утратить технологическую и экономическую субъектность, что создаст предпосылки для реализации рисков цивилизационных переделов", – сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
В этом контексте Сечин процитировал китайского стратега и мыслителя Сунь Цзы: "Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением".
Он добавил, что, в то же время, синтез российских ресурсов и китайской технологической платформы надежно обеспечивает стабильное развитие экономик двух стран с учетом приоритетов внутреннего потребления.
Новак отметил важность поставок энергоресурсов дружественным странам
06:01
 
ЭкономикаРоссияКитайИгорь СечинРоснефть
 
 
