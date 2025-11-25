МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал президента России Владимира Путина "проучить сломленный Запад", нарушивший обещание не расширять НАТО на восток и планировавший украсть российские активы.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.