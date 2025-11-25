Рейтинг@Mail.ru
Ким Дотком призвал Путина "проучить сломленный Запад" - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 25.11.2025 (обновлено: 06:04 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/zapad-2057290698.html
Ким Дотком призвал Путина "проучить сломленный Запад"
Ким Дотком призвал Путина "проучить сломленный Запад" - РИА Новости, 25.11.2025
Ким Дотком призвал Путина "проучить сломленный Запад"
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал президента России Владимира Путина "проучить сломленный Запад",... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T02:07:00+03:00
2025-11-25T06:04:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
ким дотком (шмитц)
владимир путин
майкл флинн
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362980_0:25:2894:1652_1920x0_80_0_0_5a17478728abcfc38e43908f5655cfc5.jpg
https://ria.ru/20251113/evropa-2054643656.html
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054739154.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362980_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_4dac8a9271486cffbdd4b00b4338c6a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, ким дотком (шмитц), владимир путин, майкл флинн, евросоюз, нато, megaupload
В мире, Россия, Украина, США, Ким Дотком (Шмитц), Владимир Путин, Майкл Флинн, Евросоюз, НАТО, Megaupload
Ким Дотком призвал Путина "проучить сломленный Запад"

Ким Дотком: Путин должен проучить сломленный Запад

© AP Photo / New Zealand Herald/Mark MitchellКим Дотком
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / New Zealand Herald/Mark Mitchell
Ким Дотком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал президента России Владимира Путина "проучить сломленный Запад", нарушивший обещание не расширять НАТО на восток и планировавший украсть российские активы.
"Путину: вы держите их на грани поражения. Запад сломлен (морально и финансово). Они обрадовались, когда распался Советский Союз. Они нарушили свое обещание о расширении на восток. У них были планы расколоть Россию и украсть ваши активы. Проучите их", — написал Дотком в соцсети Х.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Дотком, заявил, что европейские лидеры непопулярны как никогда
13 ноября, 03:47
Ранее бывший помощник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн заявил в интервью РИА Новости, что западные страны на протяжении десятилетий систематически нарушали обязательства о нерасширении НАТО, игнорируя собственные обещания на данный счет.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Дотком назвал Зеленского коррупционером
13 ноября, 13:31
 
В миреРоссияУкраинаСШАКим Дотком (Шмитц)Владимир ПутинМайкл ФлиннЕвросоюзНАТОMegaupload
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала