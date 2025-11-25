Захарова рассказала о своем поэтическом опыте

"Я не поэт-песенник, я не композитор, я человек, который через стихотворные фразы, формы, строчки реализует какие-то свои чувства, какие-то размышления, кстати говоря", - сказала она в эфире радио "Милицейская волна", говоря о собственном поэтическом опыте.

"Талант есть у всех, просто у кого-то он открыт, а у кого-то не открыт. Кому-то помогают открыть этот талант, этот дар родители, кому-то помогают учителя в школе, кому-то обстоятельства помогают, а кто-то сам, чувствуя, что это судьба, идет за своей звездой", - заключила Захарова.