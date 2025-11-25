https://ria.ru/20251125/zakharova-2057523799.html
Захарова рассказала о своем поэтическом опыте
Захарова рассказала о своем поэтическом опыте
Стихосложение помогает реализовать чувства и мысли, дает выход накопившимся эмоциям, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 25.11.2025
Захарова рассказала о своем поэтическом опыте
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Стихосложение помогает реализовать чувства и мысли, дает выход накопившимся эмоциям, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Я не поэт-песенник, я не композитор, я человек, который через стихотворные фразы, формы, строчки реализует какие-то свои чувства, какие-то размышления, кстати говоря", - сказала она в эфире радио "Милицейская волна", говоря о собственном поэтическом опыте.
По словам Захаровой
, сочинение стихов помогает дать выход эмоциям, которые нельзя позволить себе в рабочее время. Как отметила официальный представитель МИД РФ, она с ранних лет занималась творчеством. При этом она пошутила, что в детских стихах предопределила свою дипломатическую карьеру, выйдя на районный конкурс с произведением, содержащим строчки " Мир – это главное слово на свете. Мира хотят все взрослые, дети".
"Талант есть у всех, просто у кого-то он открыт, а у кого-то не открыт. Кому-то помогают открыть этот талант, этот дар родители, кому-то помогают учителя в школе, кому-то обстоятельства помогают, а кто-то сам, чувствуя, что это судьба, идет за своей звездой", - заключила Захарова.