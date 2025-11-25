Рейтинг@Mail.ru
Захарова резко ответила на слова Макрона о замороженных российских активах
15:41 25.11.2025
Захарова резко ответила на слова Макрона о замороженных российских активах
в мире
россия
франция
украина
эммануэль макрон
мария захарова
сергей лавров
евросоюз
россия
франция
украина
в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что замороженными активами РФ должны распоряжаться европейцы, назвала европейцев "евроворьем" и пообещала жесткий ответ.
"Только Россия имеет право решать, что будет с активами РФ. А те, в чьих руках незаконно находятся деньги Российской Федерации, должны их вернуть, если не хотят прослыть евроворьем и получить жесточайший ответ за свое преступление", - написала дипломат в своем телеграмм-канале.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы, чтобы российскими замороженными активами распоряжались именно европейцы.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
