Захарова резко ответила на слова Макрона о замороженных российских активах

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что замороженными активами РФ должны распоряжаться европейцы, назвала европейцев "евроворьем" и пообещала жесткий ответ.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.