https://ria.ru/20251125/yakutsk-2057299201.html
В Доме малютки в Якутске получили травмы трое детей
В Доме малютки в Якутске получили травмы трое детей - РИА Новости, 25.11.2025
В Доме малютки в Якутске получили травмы трое детей
Трое малолетних детей получили травмы в Доме малютки в Якутске, начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T04:46:00+03:00
2025-11-25T04:46:00+03:00
2025-11-25T04:46:00+03:00
происшествия
якутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
https://ria.ru/20251018/kamchatka-2049026702.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск
В Доме малютки в Якутске получили травмы трое детей
В Доме малютки в Якутске получили травмы трое годовалых детей
ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Трое малолетних детей получили травмы в Доме малютки в Якутске, начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что якобы в Доме малютки годовалых малышей сбросил с кровати малолетний мальчик.
Как отметили в прокуратуре, обстоятельства травмирования детей устанавливаются.
"По поручению прокурора республики Сергея Дябкина прокуратура города Якутска
проводит проверку по факту доставления из Республиканского центра содействия семейному воспитанию в учреждение здравоохранения троих малолетних детей", - рассказали в пресс-службе.
Им оказывается соответствующая медицинская помощь, добавили в прокуратуре.