В Доме малютки в Якутске получили травмы трое детей

ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Трое малолетних детей получили травмы в Доме малютки в Якутске, начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пользователи соцсети распространили информацию о том, что якобы в Доме малютки годовалых малышей сбросил с кровати малолетний мальчик.