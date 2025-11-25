Рейтинг@Mail.ru
В Доме малютки в Якутске получили травмы трое детей
04:46 25.11.2025
В Доме малютки в Якутске получили травмы трое детей
Трое малолетних детей получили травмы в Доме малютки в Якутске, начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 25.11.2025
происшествия, якутск
Происшествия, Якутск
В Доме малютки в Якутске получили травмы трое детей

В Доме малютки в Якутске получили травмы трое годовалых детей

ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Трое малолетних детей получили травмы в Доме малютки в Якутске, начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что якобы в Доме малютки годовалых малышей сбросил с кровати малолетний мальчик.
Как отметили в прокуратуре, обстоятельства травмирования детей устанавливаются.
"По поручению прокурора республики Сергея Дябкина прокуратура города Якутска проводит проверку по факту доставления из Республиканского центра содействия семейному воспитанию в учреждение здравоохранения троих малолетних детей", - рассказали в пресс-службе.
Им оказывается соответствующая медицинская помощь, добавили в прокуратуре.
ПроисшествияЯкутск
 
 
