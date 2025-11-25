С "крабового короля" просят взыскать более 4,2 миллиарда рублей

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Представитель гособвинения просит взыскать более 4,2 миллиарда рублей с сахалинского рыбопромышленника Олега Кана за контрабанду краба по уголовному делу о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала Фрунзенского районного суда Владивостока.