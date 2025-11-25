Рейтинг@Mail.ru
Апелляция поддержала взыскание с владельца "Волгонефти-212" - РИА Новости, 25.11.2025
17:34 25.11.2025
Апелляция поддержала взыскание с владельца "Волгонефти-212"
Апелляция поддержала взыскание с владельца "Волгонефти-212"
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону) поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Росприроднадзора взыскала в бюджет РФ с компаний... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:34:00+03:00
2025-11-25T17:34:00+03:00
происшествия
краснодарский край
ростов-на-дону
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
краснодарский край
ростов-на-дону
россия
происшествия, краснодарский край, ростов-на-дону, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Краснодарский край, Ростов-на-Дону, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Апелляция поддержала взыскание с владельца "Волгонефти-212"

Апелляция поддержала взыскание с владельца "Волгонефти-212" 49,5 млрд рублей

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону) поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску Росприроднадзора взыскала в бюджет РФ с компаний "Каматрансойл" и "Кама Шиппинг", владельца и фрахтователя затонувшего танкера "Волгонефть-212", около 49,5 миллиарда рублей в возмещение вреда, причиненного водному объекту.
Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ответчика ООО "Каматрансойл" на принятое в августе решение арбитражного суда Краснодарского края, после чего оно вступило в законную силу.
В суде первой инстанции представитель Росприроднадзора, комментируя заявленные требования, напомнила, что судно вышло в плавание с нарушением технических требований. По ее словам, судовладельцу было "достоверно известно, что он вышел не в то время на судне с нарушением требований технических регламентов".
Кроме того, крушение, по мнению истца, не было связано с обстоятельствами непреодолимой силы. Как заявил юрист ведомства, "в декабре такие штормы, которые были, - это характерные ситуации, поэтому никакой непреодолимой силы не было".
Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам и фрахтователю затонувших в Черном море в декабре танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на общую сумму более 84,9 миллиарда рублей.
Суды двух инстанций ранее по второму иску взыскали с ЗАО "Волгатранснефть", владельца танкера "Волгонефть-239", около 35,5 миллиарда рублей.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 2 тысяч километров береговой линии.
ПроисшествияКраснодарский крайРостов-на-ДонуРоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
