Экс-замминистра образования Краснодарского края будут судить за взятку - РИА Новости, 25.11.2025
15:28 25.11.2025
Экс-замминистра образования Краснодарского края будут судить за взятку
Экс-замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края будут судить по делу о получении взятки в 1 миллион рублей, она признала вину. РИА Новости, 25.11.2025
происшествия, краснодарский край, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Экс-замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края будут судить по делу о получении взятки в 1 миллион рублей, она признала вину.
"Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней бывшего заместителя министра образования, науки и молодежной политики края. Она обвиняется в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)", - сообщили в СУСК России по региону.
По версии следствия, фигурантка способствовала заключению договоров по изготовлению и поставке текстильных изделий в школы Краснодара с индивидуальным предпринимателем, с которой ранее договорилась о получении взятки за указанные действия.
"В дальнейшем, после заключения договоров с предпринимателем, 31 октября 2024 года обвиняемой была передана взятка в размере 1 миллиона рублей", - добавили в СУСК.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемая признала вину, уточнили в управлении СК. Материалы уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя выделены в отдельное производство.
Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
ПроисшествияКраснодарский крайКраснодарРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
