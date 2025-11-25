https://ria.ru/20251125/vzyatka-2057433019.html
Экс-замминистра образования Краснодарского края будут судить за взятку
Экс-замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края будут судить по делу о получении взятки в 1 миллион рублей, она признала вину. РИА Новости, 25.11.2025
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Экс-замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края будут судить по делу о получении взятки в 1 миллион рублей, она признала вину.
"Следственным отделом по Западному округу города Краснодара
СКР по Краснодарскому краю
завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней бывшего заместителя министра образования, науки и молодежной политики края. Она обвиняется в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ
)", - сообщили в СУСК России по региону.
По версии следствия, фигурантка способствовала заключению договоров по изготовлению и поставке текстильных изделий в школы Краснодара с индивидуальным предпринимателем, с которой ранее договорилась о получении взятки за указанные действия.
"В дальнейшем, после заключения договоров с предпринимателем, 31 октября 2024 года обвиняемой была передана взятка в размере 1 миллиона рублей", - добавили в СУСК.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемая признала вину, уточнили в управлении СК
. Материалы уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя выделены в отдельное производство.
Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.