В Киеве прогремела серия взрывов - РИА Новости, 25.11.2025
08:13 25.11.2025 (обновлено: 13:37 25.11.2025)
В Киеве прогремела серия взрывов
В Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Эспрессо". РИА Новости, 25.11.2025
в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, одесса
В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Одесса
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Эспрессо".
Киеве гремят взрывы", — говорится в сообщении.
Это как минимум четвертая волна начиная с 2:00 мск. В городской госадминистрации предупредили о прекращении подачи тепла для жителей нескольких районов.
Как пишут СМИ, взрывы также раздались в Одессе и подконтрольном ВСУ Херсоне.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
