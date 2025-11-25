https://ria.ru/20251125/vzryvy-2057317567.html
В Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Эспрессо". РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T08:13:00+03:00
2025-11-25T08:13:00+03:00
2025-11-25T13:37:00+03:00
