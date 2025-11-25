https://ria.ru/20251125/vzryvy-2057291978.html
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 25.11.2025
В Киеве прогремели новые взрывы
Взрывы второй раз после полуночи прогремели в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T02:33:00+03:00
2025-11-25T02:33:00+03:00
2025-11-25T02:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895341715_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbc04ccf04bbff8b330f18cce077102a.jpg
https://ria.ru/20251125/vzryv-2057285740.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895341715_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c22b3f617e45c447b9a5a212a12c9da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы