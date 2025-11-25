https://ria.ru/20251125/vychet-2057307647.html
Россиянам напомнили о вычетах, которые можно получить в упрощенном порядке
Россиянам напомнили о вычетах, которые можно получить в упрощенном порядке - РИА Новости, 25.11.2025
Россиянам напомнили о вычетах, которые можно получить в упрощенном порядке
Россияне могут получить в упрощенном порядке ряд налоговых вычетов, проверить возможность получения этих средств и подписать уже заполненное заявление можно в... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T06:16:00+03:00
2025-11-25T06:16:00+03:00
2025-11-25T06:16:00+03:00
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980705789_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6224c33e607aa913d2ff9b306a512b98.jpg
https://ria.ru/20251125/nalog-2057290980.html
https://ria.ru/20251124/nalog-2057014798.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980705789_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_68b7334d732808c5715d70395f6a6a4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная налоговая служба (фнс россии)
Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Россиянам напомнили о вычетах, которые можно получить в упрощенном порядке
Мучараева: россияне могут получить в упрощенном порядке ряд налоговых вычетов
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россияне могут получить в упрощенном порядке ряд налоговых вычетов, проверить возможность получения этих средств и подписать уже заполненное заявление можно в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказала РИА Новости налоговый консультант, член Научно-Экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.
"Некоторые налоговые вычеты россияне могут получить в упрощенном порядке, без подачи декларации. Это инвестиционный, имущественный, социальный вычеты и вычет на долгосрочные сбережения", - сказала эксперт.
"Узнать, есть ли у вас возможность для получения упрощенного вычета, можно в личном кабинете налогоплательщика: налоговая инспекция сама разместит частично заполненную форму заявления для упрощенного вычета по НДФЛ. И гражданину остается только до конца заполнить заявление, вписать реквизиты банковского счета для возврата денежных средств и отправить готовое заявление", – рассказала она.
Однако инспекция предоставит вычет в упрощенном порядке только в том случае, если у нее есть сведения о доходах и расходах налогоплательщика: об операциях на ИИС, долгосрочных накоплениях, о приобретении недвижимого имущества, расходах на образование, медицину и спорт. Такие сведения в инспекции передают налоговые агенты, банки, НПФ, а также организации, которые оказывают соответствующие услуги.
"До тех пор, пока заявления в личном кабинете нет, воспользоваться упрощенным порядком получения вычета по НДФЛ нельзя", - отметила эксперт. В этом случае, если у налогоплательщика есть право на вычет, придется подавать декларацию по форме 3-НДФЛ.
Продавать декларацию для получения налоговых вычетов и возврата НДФЛ можно в любое время в течение трех лет по окончании года, в котором возникло право на вычет.