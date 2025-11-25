https://ria.ru/20251125/vulkan-2057284555.html
Вулкан Безымянный на Камчатке может начать извержение в ближайшие сутки
камчатка
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатка
камчатский край
камчатка, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя – РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке может начать взрывное извержение в ближайшие 24 часа с выбросами пепла на высоту до 15 километров, предупредили в ГУМЧС по Камчатскому краю.
"По оценке ученых, вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению. Не исключено, что в ближайшие 24 часа могут произойти выбросы пепла на высоту до 10-15 километров над уровнем моря", - говорится в сообщении в Telegram-канале
спасателей.
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), отмечается возрастание эффузивной активности вулкана. "Возрастает эффузивная активность вулкана Безымянного, это сопровождается мощными выбросами газа и пара, а также увеличением многочисленных раскаленных лавин", - уточнили в ведомстве.
Спутниковые данные показали крупную тепловую аномалию над вулканом. "Спутниковые данные, полученные KVERT, показали крупную тепловую аномалию над вулканом в последние дни с высокой разницей температур между тепловой аномалией и фоном", - отмечается в сообщении.
В МЧС
предупредили о возможных последствиях извержения для авиации и населенных пунктов. "Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты. При выбросах пепла, в зависимости от направления ветра, возможно распространение шлейфа и выпадение пепловых осадков в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского округов", - добавили в пресс-службе.
Вулкану Безымянному присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от поездок в окрестности вулкана.