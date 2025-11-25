Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Безымянный на Камчатке может начать извержение в ближайшие сутки - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/vulkan-2057284555.html
Вулкан Безымянный на Камчатке может начать извержение в ближайшие сутки
Вулкан Безымянный на Камчатке может начать извержение в ближайшие сутки - РИА Новости, 25.11.2025
Вулкан Безымянный на Камчатке может начать извержение в ближайшие сутки
Вулкан Безымянный на Камчатке может начать взрывное извержение в ближайшие 24 часа с выбросами пепла на высоту до 15 километров, предупредили в ГУМЧС по... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T01:08:00+03:00
2025-11-25T01:08:00+03:00
камчатка
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961925636_39:0:1242:676_1920x0_80_0_0_0c265aa4d989d4b61f58607fb45e694d.jpg
https://ria.ru/20251124/efiopija-2057069990.html
https://ria.ru/20251125/kamchatka-2057284287.html
камчатка
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961925636_111:141:1062:854_1920x0_80_0_0_eb0c4481fa4078abb45c1a447160036b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Вулкан Безымянный на Камчатке может начать извержение в ближайшие сутки

МЧС: вулкан Безымянный на Камчатке может начать извержение в ближайшие сутки

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке
Пепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Пепловый выброс на вулкане Безымянный на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя – РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке может начать взрывное извержение в ближайшие 24 часа с выбросами пепла на высоту до 15 километров, предупредили в ГУМЧС по Камчатскому краю.
"По оценке ученых, вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению. Не исключено, что в ближайшие 24 часа могут произойти выбросы пепла на высоту до 10-15 километров над уровнем моря", - говорится в сообщении в Telegram-канале спасателей.
Спутниковый снимок начала извержения вулкана Хайли-Губби в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Эфиопии произошло извержение вулкана, спавшего более десяти тысяч лет
Вчера, 10:40
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), отмечается возрастание эффузивной активности вулкана. "Возрастает эффузивная активность вулкана Безымянного, это сопровождается мощными выбросами газа и пара, а также увеличением многочисленных раскаленных лавин", - уточнили в ведомстве.
Спутниковые данные показали крупную тепловую аномалию над вулканом. "Спутниковые данные, полученные KVERT, показали крупную тепловую аномалию над вулканом в последние дни с высокой разницей температур между тепловой аномалией и фоном", - отмечается в сообщении.
В МЧС предупредили о возможных последствиях извержения для авиации и населенных пунктов. "Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты. При выбросах пепла, в зависимости от направления ветра, возможно распространение шлейфа и выпадение пепловых осадков в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского округов", - добавили в пресс-службе.
Вулкану Безымянному присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от поездок в окрестности вулкана.
Вулкан Плоский Толбачик в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
У берегов Камчатки за сутки зафиксировали шесть афтершоков
01:05
 
КамчаткаКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала