XVI инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Прямая трансляция

XVI инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" пройдет 2-3 декабря. В первый день состоятся две сессии, которые будут посвящены новым векторам развития экономики, возможностям расширения технологического и промышленного потенциала страны, международному сотрудничеству. Во второй день участники обсудят инвестиционные решения для розничных инвесторов и компаний.

Основная тема форума в этом году - "Движение вверх: смелые решения для новой экономики". Макроэкономическая сессия будет посвящена ключевым параметрам экономического развития, текущей макродинамике, настройкам финансовой и бюджетной систем. В этой сессии выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. Участниками дискуссии также станут представители отечественного и международного бизнеса: основатель и глава компании Kismet Capital Group Иван Таврин, председатель правления компании New New Shipping Фань Юй Синь. Модерирует макроэкономическую сессию первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Также в первый день состоится пленарная сессия форума. Ее модератором традиционно выступает президент – председатель правления банка ВТБ Андрея Костин.

Во второй день форума участники обсудят наиболее перспективные стратегии инвестирования, а также новые инструменты на стыке технологий и финансов.