ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 25.11.2025
ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
октябрьский
архангельское
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
октябрьский
архангельское
ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Украинские военные атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ продолжают удары по нашему региону. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском округе в селе Доброе в результате атаки дрона загорелся автомобиль... В селе Замостье FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия... В хуторе Тополи от удара дрона повреждены три автомобиля, коммерческий объект, а также линии газо- и электроснабжения. В селе Косилово вследствие детонации дронов повреждены оборудование предприятия и трактор", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородском округе в результате атак дронов в селе Никольское, поселке Октябрьский и селе Ясные Зори повреждены два автомобиля, выбиты окна и посечены фасады двух частных домов, задеты заборы и три хозпостройки. По данным губернатора, в селе Архангельское Шебекинского округа от удара дрона поврежден один автомобиль, в селе Гладково Валуйского округа вследствие детонации FPV-дрона повреждены три автомобиля, один из которых уничтожен огнем.
"В районе посёлка Красный Пахарь Волоконовского округа FPV-дрон атаковал "Газель" - у транспортного средства повреждена кабина. В Борисовском округе в селе Байцуры дрон ударил по частному домовладению", - отметил глава области.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьОктябрьскийАрхангельскоеВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
