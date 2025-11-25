ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Украинские военные атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"В районе посёлка Красный Пахарь Волоконовского округа FPV-дрон атаковал "Газель" - у транспортного средства повреждена кабина. В Борисовском округе в селе Байцуры дрон ударил по частному домовладению", - отметил глава области.