ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Украинские военные атаковали дронами 11 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ продолжают удары по нашему региону. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском округе в селе Доброе в результате атаки дрона загорелся автомобиль... В селе Замостье FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия... В хуторе Тополи от удара дрона повреждены три автомобиля, коммерческий объект, а также линии газо- и электроснабжения. В селе Косилово вследствие детонации дронов повреждены оборудование предприятия и трактор", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородском округе в результате атак дронов в селе Никольское, поселке Октябрьский и селе Ясные Зори повреждены два автомобиля, выбиты окна и посечены фасады двух частных домов, задеты заборы и три хозпостройки. По данным губернатора, в селе Архангельское Шебекинского округа от удара дрона поврежден один автомобиль, в селе Гладково Валуйского округа вследствие детонации FPV-дрона повреждены три автомобиля, один из которых уничтожен огнем.
"В районе посёлка Красный Пахарь Волоконовского округа FPV-дрон атаковал "Газель" - у транспортного средства повреждена кабина. В Борисовском округе в селе Байцуры дрон ударил по частному домовладению", - отметил глава области.