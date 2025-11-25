Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при ударе ВСУ пострадали четыре человека
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 25.11.2025 (обновлено: 16:08 25.11.2025)
В Курской области при ударе ВСУ пострадали четыре человека
В Курской области при ударе ВСУ пострадали четыре человека
Три человека пострадали в городе Льгове и один в деревне Воронино Курской области в результате удара ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 25.11.2025
В Курской области при ударе ВСУ пострадали четыре человека

В Курской области при ударе ВСУ пострадали четыре человека, включая 3 во Льгове

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиЖилой дом в Курской области, поврежденный в результате атаки ВСУ. 25 ноября 2025
Жилой дом в Курской области, поврежденный в результате атаки ВСУ. 25 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Жилой дом в Курской области, поврежденный в результате атаки ВСУ. 25 ноября 2025
КУРСК, 25 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в городе Льгове и один в деревне Воронино Курской области в результате удара ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Ранее он сообщал об ударе ВСУ по Льгову и Льговскому району днём во вторник.
"В результате вражеского удара по Льгову пострадали три человека. У мужчины и двух женщин лёгкие осколочные ранения и акубаротравма. Всех осмотрели врачи, от госпитализации они отказались. В деревне Воронино ранен 48-летний мужчина, работник местного крестьянского фермерского хозяйства. У него акубаротравма, ушиб головы. В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу. Наши медики окажут всю необходимую помощь — желаю скорейшего выздоровления!" — сообщил Хинштейн в своём Telegram-канале.
По данным губернатора, повреждения получили здание железнодорожной станции, 15 многоквартирных и два частных дома. Хинштейн пообещал помочь собственникам с восстановлением повреждённого жилья.
ВСУ не успели воспользоваться знаниями от британцев, рассказал пленный
