В Курской области при ударе ВСУ пострадали четыре человека
В Курской области при ударе ВСУ пострадали четыре человека
В Курской области при ударе ВСУ пострадали четыре человека
Три человека пострадали в городе Льгове и один в деревне Воронино Курской области в результате удара ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 25.11.2025
В Курской области при ударе ВСУ пострадали четыре человека
